Figc | Abete | ' Io incandidabile? Secondario intanto elezioni'

Il nuovo statuto Coni frena Abete : sarebbe incandidabile alla presidenza Figc : Secondo il nuovo statuto del Coni, Abete avrebbe già raggiunto il massimo dei mandati disponibili, ovvero tre. L'articolo Il nuovo statuto Coni frena Abete: sarebbe incandidabile alla presidenza Figc è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Figc : ipotesi incandidabilità Abete : ANSA, - ROMA, 19 GIU - Le componenti della Figc che hanno chiesto al commissario straordinario Roberto Fabbricini di convocare l'assemblea elettiva si riuniranno domani per valutare la situazione. E ...

Figc - ipotesi incandidabilità per Abete. Domani vertice delle componenti : Le componenti della Federcalcio che hanno chiesto al commissario straordinario Roberto Fabbricini di convocare l'assemblea elettiva si riuniranno Domani per valutare la situazione, ma si profila uno ...

Abete : “Figc? Ho dato disponibilità - decideranno elettori” : “Mi è stato chiesto da quattro componenti di dare una disponibilità volendo tornare ad una normalità la vita della federazione. Le componenti, Lega Pro, Lnd, Aic e Aia, hanno sottoposto a Fabbricini la richiesta della convocazione dell’Assemblea con le firme, poi le candidature formalmente nascono dopo. Oggi c’è una volontà di indicarmi come candidato e c’è la mia disponibilità”. Lo ha detto Giancarlo Abete, ex ...

Prandelli : “Abete candidato Figc è bellissima sorpresa” : “Giancarlo Abete candidato alla Figc? Mi fa molto piacere, perché è una persona competente e di grandissima sensibilità umana”. Lo dice Cesare Prandelli commentando la nuova ‘discesa in campo’ di Abete. Dopo le dimissioni seguite al flop dell’Italia nei Mondiali di Brasile 2014, all’epoca guidata proprio dal tecnico di Orzinuovi, Abete è ora nuovamente candidato alla presidenza da quattro componenti federali. ...

Figc - vertice tra le componenti : presenti anche Abete e la Lega di B : Ha preso il via presso la sede della Lega nazionale dilettanti l'incontro tra le componenti di Lnd, Lega Pro, Aic e Aia. Al centro del summit, che segue altri incontri avvenuti nelle settimane scorse, ...

Carnevali : “Abete? Figc torna al passato - manca voglia rinnovare” : “Deve esserci area di rinnovamento e nella Lega qualcosa sta succedendo. Nella Figc invece, se la scelta è quella di Abete, ritorniamo al passato e al vecchio. Non c’è la voglia di fare qualcosa di nuovo”. Lo dice l’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, commentando ai microfoni di Radio Anch’io Lo Sport gli ultimi sviluppi in ambito federale con quattro componenti pronte a candidare alla presidenza Giancarlo Abete ...

Figc - Malagò : 'La modalità della candidatura di Abete è sbagliata : 'Non c'è bisogno di dire che se questa cosa dovesse andare avanti sarebbe non solo del tutto inelegante ma anche profondamente sbagliata'. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commenta la ...

Componenti Figc : “unanimità su Abete per sua grande competenza” : “Sul nome di Abete c’è stata un’unanimità per la grande competenza, esperienza e la capacità dimostrata in passato di saper aggregare le Componenti federali”. E’ quanto si legge nel comunicato con cui Lega Dilettanti, Lega Pro, Aic e Aia hanno ufficializzato la candidatura di Giancarlo Abete alla presidenza della Figc, dopo la riunione delle Componenti federali andata in scena oggi a Roma. “L’auspicio di ...

Ulivieri : “Abete per futura Figc? Noi stiamo alla finestra” : “Non mi fido di componenti e persone, quindi ora stiamo alla finestra”. E’ questa la posizione di Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, sull’iniziativa di Lega dilettanti, Lega Pro, Assocalciatori e Associazione italiana arbitri che hanno deciso di puntare su Giancarlo Abete come candidato alla presidenza della Figc per porre fine al regime commissariale di Roberto Fabbricini. “Noi siamo al di fuori ...

Figc - Dilettanti - Lega Pro - calciatori e arbitri : 'Abete presidente' : La riunione delle componenti della Federcalcio intenzionate a chiedere subito un'assemblea elettiva , Lega Dilettanti, Lega Pro, sindacato calciatori e associazione arbitri, ha determinato, apprende l'...

Figc : Fabbricini 'Abete? Merita rispetto' : ANSA, - ROMA, 09 MAG - "Abete lo conosco personalmente ed è una persona che Merita il massimo rispetto, la sua candidatura è una valutazione delle componenti e la rispettiamo e vediamo come va". Lo ...

Fabbricini : 'Ambrosini e Pirlo in Figc? Cè disponibilità. Mancini e Abete...' : Intervenuto a Rai Sport prima di Juventus-Milan , il commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini ha parlato di un possibile futuro in federazione di Ambrosini e Pirlo , che hanno incontrato il sub-...