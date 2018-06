Fattura elettronica e Spesometro | decreto fiscale in arrivo

Conto alla rovescia per la Fattura elettronica : cosa c'è da sapere : Dal primo luglio la fattura elettronica diventa attiva anche in Italia nell'acquisto carburanti e appalti degli uffici pubblici. Ecco come funziona

Conto alla rovescia per la Fattura elettronica : cosa c’è da sapere : (Foto: istock) È fissata per il primo gennaio 2019 l’entrata in vigore dell’obbligo di fattura elettronica tra privati. A partire da quella data, per tutte le partite Iva (escluso chi opera in regime di vantaggio e chi applica il regime forfettario) sarà questo l’unico formato valido per l’emissione di fatture. A fare da apripista però, secondo le disposizioni previste nella legge di bilancio 2018, saranno i gestori di ...

Sciopero benzinai - il 26 giugno la protesta contro la Fattura elettronica : Sciopero dei benzinai il prossimo 26 giugno. La giornata di protesta è stata proclamata dalle federazioni sindacali Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio, le organizzazioni di categoria rappresentative dei gestori degli impianti di rifornimento carburanti, [VIDEO] per protestare contro l’entrata in vigore della fattura elettronica, prevista per il primo luglio, che rischia di paralizzare, in mancanza di urgenti correttivi, ...

IL FORUM CON L’AGENZIA/1 - Fattura elettronica - ok alla copia in pdf : I contribuenti potranno continuare a portare in conservazione il pdf della Fattura e non saranno obbligati a conservare l’xml, questo a condizione ovviamente che il contenuto dei...

Fatturazione elettronica obbligatoria : ipotesi di un “doppio regime” solo per il 2018 per i carburanti da autotrazione : A partire dal prossimo anno entrerà in vigore l’obbligo generalizzato della Fatturazione elettronica tra i privati B2B e anche B2C. Un “anticipo” di tale novità lo avremo il prossimo 1° luglio 2018 quando scatterà l’obbligo della Fatturazione elettronica per la cessione di benzina o gasolio per autotrazione e per i subappalti nella pubblica amministrazione. Tale sistema costituisce sicuramente una rivoluzione nell’ambito della Fatturazione che ...

Obbligo Fatturazione elettronica per i distributori di carburante : Figisc Emilia-Romagna chiede la proroga : Consorzio Piacenza Alimentare: crescono i mercati esteri 3 Confagricoltura: 'Sarà proibito anche sparare a salve per difendere le colture dai volatili?' 4 A Piacenza la scienza in campo per la sfida dell'impiego dei fanghi da depurazione in agricoltura La Figisc dell'Emilia Romagna, che rappresenta gli impianti di distribuzione carburante aderenti al sistema ...

Fisco : Figisc e Fnaarc - rinviare inizio obbligo Fatturazione elettronica (2) : (AdnKronos) – Dal primo luglio quindi, con l’abolizione della ‘carta carburante’, tutte le stazioni di servizio in Italia dovranno essere pronte a gestire un incremento esponenziale della fatturazione che, oggi, riguarda invece solo alcune specifiche transazioni verso taluni soggetti passivi Iva. Un aggravio, prosegue la nota, “che non potrà nemmeno giovarsi degli attuali sistemi tecnici di produzione e validazione ...

Fisco : Figisc e Fnaarc - rinviare inizio obbligo Fatturazione elettronica : Roma, 4 mag. (AdnKronos) – Dal prossimo primo luglio, per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per autotrazione, non potrà più essere usata la scheda carburante ma scatterà l’obbligo di emissione della fattura elettronica per gli impianti di distribuzione carburante. Secondo Maurizio Micheli Presidente Figisc-Confcommercio (Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali) e Alberto Petranzan Presidente Fnaarc ...

Tutto pronto per la Fattura elettronica : cosa c’è da sapere : (Foto: Ap/LaPresse) Via libera in Italia alla fattura elettronica. Si partirà il prossimo 1 luglio per le cessioni di carburante e per i subappalti della pubblica amministrazione, mentre l’e-fattura entrerà in vigore per tutti i contribuenti privati a partire da gennaio 2019. L’obiettivo è quello di semplificare il nuovo processo di fatturazione per gli operatori e, al contempo, aumentare la capacità del Fisco di contrastare l’evasione e ...

Fattura elettronica obbligatoria/ L’Agenzia delle Entrate dà le prime istruzioni : La Fattura elettronica obbligatoria scatterà dal 2019, ma L’Agenzia delle Entrate fornisce già delle utili indicazioni con una circolare pubblicata il 30 aprile(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 13:36:00 GMT)

