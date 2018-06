Famiglie arcobaleno | CitizenGo contro le iscrizioni anagrafiche | “Forzatura della legge”

Migranti - Richetti vs Sallusti : “Mi rifaccio a parole Papa”. “Veramente ha condannato aborto e Famiglie arcobaleno” : Scintille a Otto e Mezzo (La7) tra il senatore del Pd, Matteo Richetti, e il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti. Il nodo focale della discussione è la politica sull’immigrazione perseguita dal governo gialloverde. Il portavoce dem critica duramente il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e difende il suo predecessore: “Vi ricordate una sola volta in cui Minniti ha chiuso i porti per una nave che arrivava in Italia?”. “Sì, lo ha ...

Papa Francesco cancella le Famiglie arcobaleno : "La famiglia è solo una - uomo e donna" : "La famiglia è solo uomo-donna". Non c'è spazio per altre forme familiari, secondo Papa Francesco, che interviene su un tema particolarmente caldo e dibattuto in Italia dopo le dichiarazioni del ministro della famiglia, Lorenzo Fontana, che hanno scatenato la reazione veemente del mondo Lgbti."Fa dolore dirlo: oggi si parla di famiglie diversificate, di diversi tipi di famiglia. Sì è vero: famiglia è una parola ...

Famiglie arcobaleno - a cena coi papà Mirco e Davide : “Caro ministro Fontana - venga a vedere la normalità” : Mirco e Davide stanno insieme da 18 anni. Hanno due bimbi di tre anni, Emanuele e Matteo. “Quando ho conosciuto Davide, lui avrebbe voluto diventare papà. Ai tempi io non mi sentivo così pronto”, racconta a ilfattoquotidiano.it Mirco. “Insieme abbiamo metabolizzato e accettato questo desiderio. Un desiderio che, almeno ai tempi non era così socialmente accettato”. È così che hanno deciso di cominciare il percorso che ha ...

Governo - Bonafede a Piazzapulita : “Esistono le Famiglie arcobaleno? Per me - opinione personale - si!” : A Piazzapulita (La7) il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede dialoga con Corrado Formigli che gli chiede un’opinione sulle famiglie arcobaleno, oggetto di divergenza di vedute all’interno del Governo M5s-Lega dopo le esternazioni del ministro alla Famiglia Lorenzo Fontana L'articolo Governo, Bonafede a Piazzapulita: “Esistono le famiglie arcobaleno? Per me, opinione personale, si!” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il partito dei sindaci per le Famiglie Arcobaleno : Il partito dei sindaci ha deciso di andare all’attacco. Ormai è una strategia comune, utilizzando l’unica strada possibile per le coppie omosessuali che chiedono il riconoscimento dei figli: la trascrizione nei registri dell’Anagrafe di entrambi i genitori. Le città dove sta avvenendo iniziano a essere numerose, da Torino a Milano, da Rovereto a Fi...

Milano - riconosciuti 9 bambini di Famiglie arcobaleno - : Sono stati trascritti gli atti di nascita, di riconoscimento e di annotazione di questi bimbi e delle loro madri all'anagrafe cittadina. La firma è del sindaco Giuseppe Sala, che ha commentato: "Il ...

Monica Cirinnà - "Governo non si occuperà dei diritti"/ Famiglie arcobaleno - "Ministro Fontana è contro tutto" : Monica Cirinnà, "Governo non si occuperà dei diritti": la senatrice manifesta preoccupazione per il programma M5s-Lega e i commenti del ministro Lorenzo Fontana(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 15:35:00 GMT)

Unioni Civili : in 2 anni oltre 8000 Famiglie arcobaleno : Anche un 93enne ed il suo compagno 87enne del nord che stavano insieme dal 1960 hanno beneficiato della legge sulle Unioni Civili, la cosiddetta legge Cirinnà, che oggi compie due anni. In questo ...

In Senato con la maglietta "Famiglie Arcobaleno" : il benvenuto di Monica Cirinnà al ministro Fontana : Lei è la senatrice del Partito Democratico a cui si deve l'approvazione della legge sulle Unione Civili. Lui il neo-ministro della famiglia e della disabilità, travolto dalle polemiche dopo aver detto che le famiglie arcobaleno "non esistono". Nel giorno della fiducia al nuovo governo Conte Monica Cirinnà dà il benvenuto, a modo suo, al leghista Lorenzo Fontana, presentandosi in Senato con una maglietta ...

