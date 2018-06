calcioweb.eu

Ansa: Procura FIGC 'Tentato illecito' il Parma rischia la serie A. Fallimento #Cesena, #Lugaresi shock: "quando leggerete questo scritto io sarò morto"

(Di mercoledì 20 giugno 2018)– Ilsull’orlo del, situazione drammatica in vista della prossima stagione. Il Presidente del club romagnolo Giorgioha pubblicato una letteraintitolata ‘Suicidio’ come riporta anche ‘Il Giornale’: “Quandoiomorto. Non essere riuscito a salvare ilper me è una sconfitta insopportabile. Molte persone a me care resteranno senza lavoro. Ho rovinato la mia famiglia, ogni mio bene verrà messo all’asta. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato nelcalcio. Ero certo che con la ristrutturazione del debito ci saremmo messi a posto per sempre. Mi scuso per gli errori commessi e per il fatto che non sono riuscito a contenere a sufficienza i conti di gestione. Per fortuna sono sempre stati al corrente di tutto. Abbiamo dato il massimo, reggere dal ...