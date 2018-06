Fabrizio Corona torna in carcere? Per il pg Antonio Lamanna ha diffamato un magistrato

Caso Corona - la difesa : "Fabrizio rischia di tornare in carcere" : La Procura generale ha chiesto che Fabrizio Corona torni in carcere dopo le interviste al vetriolo degli ultimi giorni, in particolare quella a 'Non è l'Arena' di Massimo Giletti su La7 e i suoi ...

'Deve tornare in carcere'. Fabrizio Corona in grossissimi guai : Prima una serie di polemiche in serie con altri personaggi del mondo dello spettacolo, come Barbara D'Urso o Alda D'Eusanio. Poi un vero e proprio show in quel di Non è L'Arena di Massimo Giletti, ...

Fabrizio Corona due ore davanti ai giudici : 'Torni in carcere - ha diffamato un magistrato' : MILANO E' famoso per le sue intemperanze, per le liti plateali, per gli insulti in tv. Ma se la vittima delle male parole è un magistrato, il prezzo da pagare può essere molto alto. LEGGI ANCHE ...

“Deve tornare in carcere”. Fabrizio Corona in grossissimi guai : Da quando è uscito dal carcere, accolto dalla commossa fidanzata Silvia Provvedi, non si può certo dire che Fabrizio Corona abbia tenuto un profilo basso. Prima una serie di polemiche in serie con altri personaggi del mondo dello spettacolo, come Barbara D’Urso o Alda D’Eusanio. Poi un vero e proprio show in quel di Non è L’Arena di Massimo Giletti, dove l’ex re dei paparazzi ha lanciato bordato a destra e ...

Fabrizio Corona per due ore davanti ai giudici : 'Torni in carcere - ha diffamato un magistrato' : MILANO E' famoso per le sue intemperanze, per le liti plateali, per gli insulti in tv. Ma se la vittima delle male parole è un magistrato, il prezzo da pagare può essere molto alto. LEGGI ANCHE ...

Tribunale di Milano - il pg chiede che Fabrizio Corona torni in carcere : ''Ha diffamato le toghe'' : L'ex fotografo dei vip nei giorni scorsi se l'era presa con il pg e con il sostituto pg usando frasi come: "Non ha capito un c....'.

Fabrizio Corona dopo Non è l'Arena : «Non scuse ma sorrisi - il Brasile sono stato io» : MILANO ? ?Ho letto tutto. Ho letto le critiche positive e negative. Ho letto. Ma non mi sono soffermato. Per tutta la notte ho ripensato al peso delle mie parole. Pensiate sia il momento...

Fabrizio Corona - Maurizio Costanzo : "Va curato - è come un bambino a cui manca l'amore" : Fabrizio Corona è stato ospite del programma di Massimo Giletti su La7, Non è l'Arena, e la sua partecipazione ha scatenato non poche polemiche. Dopo l'attacco a Selvaggia Lucarelli, a cui l'ex direttrice di Rolling Stone ha risposto, anche due altri personaggi del mondo dello spettacolo hanno detto la loro sull'ex re dei paparazzi. Tutta la verità!!! Questa sera a “Non è l’arena”di Massimo Giletti ore 20.30 su La 7. @adalet_official ...

Fabrizio Corona da Giletti contro Gino Paoli e Pavarotti : Ci sono vari motivi se La versione di Corona , nel senso di Fabrizio, star del gossip e galeotto irredento, puntata di chiusura di Non è l' Arena ha registrato il picco personale d' ascolti, 9.19% di ...

Fabrizio Corona contro Selvaggia Lucarelli/ Maurizio Costanzo : "Andrebbe curato - è uno sciagurato" : Fabrizio Corona contro Selvaggia Lucarelli: Maurizio Costanzo commenta quanto accaduto a Non è l'arena schierandosi contro l'atteggiamento dell'ex re dei paparazzi.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 15:13:00 GMT)

Maurizio Costanzo e Selvaggia Lucarelli ancora contro Fabrizio Corona : Fabrizio Corona contestato da Maurizio Costanzo e Selvaggia Lucarelli L’intervista di Fabrizio Corona a Non è L’Arena continua a far discutere. In queste ore l’ex re dei paparazzi, che ha lanciato più di una frecciata social a Selvaggia Lucarelli, è stato criticato anche da Maurizio Costanzo sulle pagine di Leggo. Il marito di Maria De Filippi ha ammesso di non provare antipatia per Fabrizio Corona ma di ritenere il compagno ...

Fabrizio Corona senza freni : altra frecciatina social a Selvaggia Lucarelli : Fabrizio Corona ancora contro Selvaggia Lucarelli: l’ex re dei paparazzi lanci un’altra frecciatina alla blogger Continua lo scontro social tra Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli. Su Instagram prima e a Non è l’Arena poi, infatti, l’ex re dei paparazzi in questi giorni ha di nuovo attaccato la blogger che, di contro, non si è certo […] L'articolo Fabrizio Corona senza freni: altra frecciatina social a Selvaggia ...

Fabrizio Corona - Maurizio Costanzo : 'Uno sciagurato - fa del male agli altri. Vuole solo stupire' : Maurizio Costanzo non ha dubbi nel definire Fabrizio Corona 'Uno sciagurato che andrebbe curato per le sue patologie. Una persona che fa del male. Perché come ci sono persone che fanno opere di bene ...

Fabrizio Corona a Non è l'Arena - volano ascolti e insulti : il paparazzo-star ancora nella bufera : Fabrizio Corona torna in tv. volano gli ascolti e gli insulti. Non è l'Arena torna a essere un'arena e lo studio di La7 diventa una bolgia. Il tutto condito sui social. Del resto, quando si parla di ...