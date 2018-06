Fa causa per il marito morto sul lavoro Paghi 200mila euro di spese legali

Eleonora Brigliadori : 'Il cancro? Chi è causa del suo mal...'. Ecco perché ha attaccato Nadia Toffa : Eleonora Brigliadori attacca Nadia Toffa . La conduttrice de Le Iene sta combattendo ormai da qualche mese contro il cancro che la affligge e che le ha impedito per lungo tempo di essere al timone ...

UOMINI E DONNE/ Momento difficile per Luigi Mastroianni : la causa non è Sara? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Nicolò Ferrari ha recentemente risposto alle parole al vetriolo che Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella hanno riservato a lui e a Lorenzo…(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 18:52:00 GMT)

Gli oceani perdono ossigeno a causa del climate change : >>Leggi anche Acqua morta: i 10 fiumi più inquinati del mondo << Sulla superficie dell'oceano, l'ossigeno viene fornito attraverso lo scambio di gas aria-mare e dalle piante marine ...

INDONESIA - DONNA INGOIATA DA UN PITONE : VIDEO CHOC/ Perché la deforestazione è considerata una causa : INDONESIA, DONNA ritrovata dentro un PITONE, VIDEO shock: il ritrovamento intatto del corpo nell'animale. La signora, una 54enne, era scomparsa nella giornata di ieri(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 23:38:00 GMT)

L'ex CEO di Telltale fa causa allo studio per una violazione di contratto : Kevin Bruner è fondatore e ex amministratore delegato di Telltale Games, e ha portato in tribunale il suo ex studio per delle presunte violazioni di contratto, riporta VG247.Bruner ha lasciato infatti la compagnia nel 2017, quando aveva già abbandonato il ruolo di CEO da un paio d'anni, ruolo che rivestiva fin dalla findazioen della società. Ebbene la causa fa perno sul fatto che lo studio era obbligato, in seguito alla sua dipartita da ...

Fiamme Sacra : perito - cantiere causa rogo : ANSA, - TORINO, 15 JUN - Un innesco legato in qualche modo alla presenza di un cantiere è l'unica ipotesi plausibile in merito all'origine dell'incendio che lo scorso 24 gennaio ha danneggiato la ...

Google mette la sua foto tra i criminali australiani : fa causa per diffamazione : Beccarsi un colpo di pistola nella schiena mentre si è seduti al ristorante nel 2004 e poi finire nei risultati di ricerca sotto la voce “Melbourne criminal underworld photos“: Milorad “Michael” Trkulja non ci sta. La sua battaglia legale contro Google può continuare: ha ottenuto nuovamente diritto di citare in giudizio l’azienda per diffamazione. La corte suprema di Victoria gli diede ragione nel 2012, sostenendo ...

Una donna fa causa alla Nasa per tenersi una fiala di polvere dalla Luna : Una causa federale (forse) deciderà se i privati cittadini possono possedere materiale dalla Luna. Laura Cicco, una donna del Tennessee, sostiene di aver ricevuto in dono da Neil Armstrong in persona (quasi 50 anni fa) una fiala contenente polvere Lunare e, per paura che le venga confiscata, ha intentato una causa preventiva contro la Nasa, perché le venga riconosciuta la proprietà. L’agenzia spaziale per ora non rilascia dichiarazioni sul caso, ...

L'esercito di donne nude che si tuffa in mare per una buona causa : Più di 2.500 donne, arrivate da 23 Paesi diveris, si sono spogliate tutte insieme sulla spiaggia di Maghermore, a sud di Dublino (Irlanda), per lanciarsi nude in acqua. Il...

Fedez e J-Ax - perchè si separano?/ La causa : la cannabis legale "Maria Salvador"? : Fedez e J-Ax hanno appena chiuso il loro progetto musicale, ma c'è chi rivela che la loro separazione sia avvenuta anche sul punto di vista personale(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 22:10:00 GMT)

Le trasmissioni di Rai Uno - Rai Due e Rai Tre sono state interrotte per 15 minuti a causa di un guasto tecnico : Le trasmissioni di Rai Uno, Rai Due e Rai Tre sono state interrotte per 15 minuti intorno alle 20.30 di martedì sera a causa di un guasto tecnico alla centrale elettrica della sede Rai di Saxa Rubra, a Roma. Il The post Le trasmissioni di Rai Uno, Rai Due e Rai Tre sono state interrotte per 15 minuti a causa di un guasto tecnico appeared first on Il Post.

Rai - esplosione causa blackout - tutti i canali oscurati per oltre 10 minuti : 21.36. La Rai "dimentica" che la tv di Stato non è soltanto "la vecchia televisione". L'Ufficio Stampa ha già archiviato la faccenda con le scuse, dimenticando che se le trasmissioni sono riprese in digitale terrestre e sul satellite ancora nessuna traccia del "segnale" sugli streaming live di RaiPlay. Vale ovviamente per smartphone, computer e smart tv che continuano a vedere uno "schermo nero" al posto delle dirette Rai.21.28. L'Ufficio Stampa ...