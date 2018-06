F1 | Montezemolo | “Spero che Sebastian Vettel possa vincere il Mondiale E’ un pilota

oasport

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Il Circus della Formula Uno nel prossimo weekend tornerà protagonista in Francia, a dieci anni di distanza dall’ultima volta ed a ventotto dall’ultima apparizione sul tracciato di Le Castellet. Un round molto incerto in cui i team dovranno essere abili a trovare la quadra in tempi brevi, non avendo troppe informazioni sulla pista. La Ferrari si presenta ai nastri di partenza dell’appuntamento transalpino, reduce dal successo dia Montreal (Canada). Un risultato che ha permesso al tedesco di scavalcare in classifica generale Lewis Hamilton e riportarsi in vetta al2018. Degli obiettivi del tedesco del Cavallino ha parlato l’ex presidente della Rossa Luca Cordero di, a margine dell’inaugurazione della mostra “Michael Schumacher Collection” di Colonia, in Germania, sempre con un pensiero al Kaiser. “Penso ...