ilfattoquotidiano

: Dove sono i bilanci della fondazione Eyu, presieduta dal tesoriere renziano Bonifazi? Che fine ha fatto il finanzia… - F_DUva : Dove sono i bilanci della fondazione Eyu, presieduta dal tesoriere renziano Bonifazi? Che fine ha fatto il finanzia… - fattoquotidiano : Eyu, dal costruttore Parnasi 150mila euro alla fondazione Pd per studio immobiliare che ne valeva tre volte meno - petergomezblog : Da Parnasi finanziamenti non solo alla Lega: 150 mila euro sono andati alla Fondazione Eyu del Pd presieduta dal t… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Si definiscepolitica, si muove come una società di mercato Eyu, l’ultima cassaforte dei democratici renziani dopo la chiusura della fondanzione Open. Riceve soldi da destra e manca, come quelli versati dalromano Luca, finito agli arresti nell’ambito delle indagini sullo stadio della Roma. Sono iche – nel pieno della scorsa campagna elettorale – sono finiti nell’organizzazione che era nata senza scopo di lucro nel 2014 per rieditare l’Unità ma la cui attività di raccolta fondi solleva ormai diversi dubbi. Di soldi da versare nelle sue casse parlano al telefono il commercialista di, Gianluca Talone, anche lui finito agli arresti, e Domenico Petrolo, responsabile del fundraising della, non indagato. Come riportato dal Fatto, un’informativa dei carabinieri dà conto di una telefonata di febbraio in cui Talone dice ...