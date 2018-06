Eva Longoria mamma | è nato Santiago Enrique

Eva Longoria in lacrime per Jinxy/ La regina delle Desperate Housewives piange la morte del suo cane : Una delle attrici più amate e protagoniste di Desperate Housewives sta attraversando un momento davvero difficile per via della morte dell'amato "figlio" Jinxy(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 13:21:00 GMT)

Eva Longoria : «Mamme - che siate apprezzate per il duro lavoro di ogni giorno» : «Mamme, che possiate essere apprezzate per il duro lavoro che fate ogni giorno». Eva Longoria, 43 anni e quasi parte del «club», ha festeggiato così la Festa della mamma 2018. Pronta a diventarlo per la prima volta. Il pancione è quello dell’ultimo mese, come racconta questa foto condivisa via Instagram, e sarà un maschio. https://www.instagram.com/p/Bie2STYg7eM/?taken-by=evaLongoria LEGGI ANCHEUna stella per mamma Eva Longoria In passato ...

Eva Longoria - i sorrisi di una quasi mamma : Il pancione, ormai, è quello di chi è prossima al parto, ed Eva Longoria ci scherza su, mostrandolo esplosivo sui social. I giorni, intanto, passano, e in attesa di quello più importante, i momenti sono in famiglia, con il marito José Antonio Baston. Le ultime foto insieme li ritraggono sereni in un ristorante di Beverly Hills, sorrisi (anche a favor di fotografi) e un clima rilassato. LEGGI ANCHEEva Longoria: «La gravidanza è una ...

Foto della reunion di Desperate Housewives sulla Walk of Fame : Eva Longoria premiata a pochi giorni dal parto : Piccola reunion di Desperate Housewives sulla Walk of Fame per celebrare la stella ottenuta dalla bellissima Eva Longoria. A pochi giorni dal parto, non solo l'attrice ha avuto il "coraggio" di apparire in pubblico con il suo pancione ma ha sfoggiato una forma incredibile con gambe allenate, caviglie sottili e un sorriso che la dice lunga sullo stato di grazia che sta attraversando. A fare il resto ci hanno pensato i fan felici per questa ...

Eva Longoria conquista una stella sulla Walk of Fame e si commuove : 'Era il mio sogno' : L'attrice statunitense di origini messicane Eva Longoria ha ricevuto una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. 'Tutto ciò è così irreale', ha detto tra le lacrime l'attrice 43enne celebre per il ...

Una stella per mamma Eva Longoria : Della casalinga disperata Gaby Solis non è rimasta traccia sul volto di Eva Longoria. Basta guardare l’attrice, 43 anni, posare entusiasta al fianco della sua «stella»: non trattiene la doppia emozione. Per il bambino (il primo, un maschio) che sta arrivando e per il riconoscimento che le è stato appena attribuito sulla via più famosa di Hollywood, la Walk of Fame. LEGGI ANCHEGwyneth Paltrow e Brad Falchuk a un passo dalle nozze Accanto a ...

Eva Longoria - la sua stella sulla mitica Walk of Fame : ... 📸: Rex, Un post condiviso da Eva Longoria Baston , @evaLongoria, in data: Apr 16, 2018 at 6:23 PDT 'E' una donna che ispira, sono stato con lei in tutto il mondo per dei progetti ...