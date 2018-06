EVA LONGORIA MAMMA È nato Santiago Enrique | primo figlio dell' attrice 43enne | la gioia

EVA LONGORIA mamma per la prima volta - è nato Santiago Enrique - foto : Dopo 2 divorzi e tre matrimoni, Eva Longoria è diventata mamma per la prima volta all'età di 43 anni. A pubblicare la primissima immagine esclusiva di Santiago Enrique, nato a Los Angeles, il settimanale Hola! Usa."Siamo così grati per questa bellissima benedizione", ha commentato l'attrice al fianco di José Antonio Baston, suo terzo marito dal 2016. Per Josè si tratta invece del quarto figlio, dopo i tre avuti con l’ex moglie Natalia ...

EVA LONGORIA in lacrime per Jinxy/ La regina delle Desperate Housewives piange la morte del suo cane : Una delle attrici più amate e protagoniste di Desperate Housewives sta attraversando un momento davvero difficile per via della morte dell'amato "figlio" Jinxy(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 13:21:00 GMT)

EVA LONGORIA : «Mamme - che siate apprezzate per il duro lavoro di ogni giorno» : «Mamme, che possiate essere apprezzate per il duro lavoro che fate ogni giorno». Eva Longoria, 43 anni e quasi parte del «club», ha festeggiato così la Festa della mamma 2018. Pronta a diventarlo per la prima volta. Il pancione è quello dell’ultimo mese, come racconta questa foto condivisa via Instagram, e sarà un maschio. https://www.instagram.com/p/Bie2STYg7eM/?taken-by=evaLongoria LEGGI ANCHEUna stella per mamma Eva Longoria In passato ...

EVA LONGORIA - i sorrisi di una quasi mamma : Il pancione, ormai, è quello di chi è prossima al parto, ed Eva Longoria ci scherza su, mostrandolo esplosivo sui social. I giorni, intanto, passano, e in attesa di quello più importante, i momenti sono in famiglia, con il marito José Antonio Baston. Le ultime foto insieme li ritraggono sereni in un ristorante di Beverly Hills, sorrisi (anche a favor di fotografi) e un clima rilassato. LEGGI ANCHEEva Longoria: «La gravidanza è una ...

Foto della reunion di Desperate Housewives sulla Walk of Fame : EVA LONGORIA premiata a pochi giorni dal parto : Piccola reunion di Desperate Housewives sulla Walk of Fame per celebrare la stella ottenuta dalla bellissima Eva Longoria. A pochi giorni dal parto, non solo l'attrice ha avuto il "coraggio" di apparire in pubblico con il suo pancione ma ha sfoggiato una forma incredibile con gambe allenate, caviglie sottili e un sorriso che la dice lunga sullo stato di grazia che sta attraversando. A fare il resto ci hanno pensato i fan felici per questa ...

EVA LONGORIA conquista una stella sulla Walk of Fame e si commuove : 'Era il mio sogno' : L'attrice statunitense di origini messicane Eva Longoria ha ricevuto una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. 'Tutto ciò è così irreale', ha detto tra le lacrime l'attrice 43enne celebre per il ...

Una stella per mamma EVA Longoria : Della casalinga disperata Gaby Solis non è rimasta traccia sul volto di Eva Longoria. Basta guardare l’attrice, 43 anni, posare entusiasta al fianco della sua «stella»: non trattiene la doppia emozione. Per il bambino (il primo, un maschio) che sta arrivando e per il riconoscimento che le è stato appena attribuito sulla via più famosa di Hollywood, la Walk of Fame. LEGGI ANCHEGwyneth Paltrow e Brad Falchuk a un passo dalle nozze Accanto a ...

EVA LONGORIA - la sua stella sulla mitica Walk of Fame : ... 📸: Rex, Un post condiviso da Eva Longoria Baston , @evaLongoria, in data: Apr 16, 2018 at 6:23 PDT 'E' una donna che ispira, sono stato con lei in tutto il mondo per dei progetti ...