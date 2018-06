: #NoviSad Europei Fioretto Femminile a Squadre +++ OROOOOOOOOOOOOO +++ Dream Team sul tetto d’Europaaaaaa Battuta la… - Federscherma : #NoviSad Europei Fioretto Femminile a Squadre +++ OROOOOOOOOOOOOO +++ Dream Team sul tetto d’Europaaaaaa Battuta la… - Federscherma : #NoviSad Europei Fioretto Maschile a Squadre +++ ITALIA D’ARGENTO +++ Gli azzurri battuti dalla Russia 38-45… - aryerri : #NoviSad Europei Fioretto Femminile a Squadre SIAMO IN FINALEEEE !!! Vittoria sulla Germania 45-26 e ci rivediamo a… -

Trascinate da Alice Volpi, le azzurre del fioretto (Arianna Errigo,Chiara Cini e Camilla Mancini con la Volpi) conquistano il primo oro deglidi Novi Sad (Serbia) battendo in rimonta la Russia con un emozionante 41-40. In semifinale l'Italia aveva superato la Germania 45-26,ai quarti stesso punteggio sull'Ucraina. Arriva un bronzo dagli spadisti Fichera Santarelli,Garozzo e Cimini che battono 45-29 la Svizzera nella finalina, dopo il vittorioss quarto con l'Ucraina, seguito dal ko in semi contro la Russia.(Di mercoledì 20 giugno 2018)