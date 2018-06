Europei Scherma 2018 Streaming video e diretta tv | orario e vincitori oggi 20 giugno

Europei di scherma - Italia d'argento con la squadra maschile di fioretto : Ancora una medaglia, la quinta, per l'Italia agli Europei di scherma di Novi Sad. Nella giornata che ha segnato l'inizio delle prove a squadre, gli azzurri hanno conquistato l'argento nel fioretto ...

Scherma - Europei 2018 : Italia - incubo zero ori. Non succede dal 2006 : Quando mancano solo due giornate al termine degli Europei di Novi Sad, il medagliere dell’Italia recita ancora un preoccupante zero. E’ quello della casella delle medaglie d’oro, con la squadra azzurra che non è ancora riuscita a vedere un proprio atleta sul gradino più alto del podio. Anche oggi è sfumata la possibilità di conquistare la prima vittoria, con la squadra di fioretto maschile che si è arresa in finale alla solita ...

Scherma - Europei 2018 : Italia ancora d’argento. I fiorettisti sconfitti in finale dalla Russia : L’Italia non riesce ancora a conquistare la prima medaglia d’oro agli Europei di Novi Sad. La squadra maschile di fioretto è stata sconfitta in finale dalla Russia per 45-38. Il quartetto azzurro formato da Daniele Garozzo, Giorgio Avola, Alessio Foconi ed Andrea Cassarà si è dovuto dunque “accontentare” dell’argento continentale. Eppure gli azzurri avevano iniziato molto bene, portandosi sul 19-14. Uno scatenato ...

Scherma - Europei 2018 : Italia giù dal podio nella sciabola femminile. La Francia rimonta e vince all’ultima stoccata : L’ultima stoccata è francese ed è così che sfuma la medaglia di bronzo per l’Italia nella prova a squadre di sciabola femminile agli Europei di Novi Sad. La Francia supera l’Italia per 45-44 e lascia giù dal podio il quartetto azzurro (Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio e Loreta Gulotta), che difendeva il titolo dell’anno scorso. Una sfida che ha visto le francesi cominciare meglio e andare sul 20-17, ma poi ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : martedì 19 giugno. Fiorettisti in finale per l’oro - sciabolatrici giù dal podio : quarte con una montagna di rimpianti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA della quarta giornata degli Europei di Scherma a Novi Sad. Iniziano oggi le prove a squadre e si comincia con quelle di fioretto maschile e sciabola femminile. L’Italia è ancora alla ricerca del primo oro di questa rassegna continentale ed oggi c’è sicuramente l’occasione per veder finalmente risuonare l’Inno di Mameli sul gradino più alto del podio. Nel fioretto l’Italia (Daniele ...

Scherma – Campionati Europei di fioretto maschile - l’Italia centra la finale grazie al successo sulla Polonia : La squadra italiana di fioretto maschile ha conquistato la finale ai Campionati Europei di Novi Sad, battuta in semifinale la Polonia La nazionale italiana di fioretto maschile approda in finale ai Campionati Europei di Novi Sad. Daniele Garozzo e Giorgio Avola, reduci rispettivamente dall’argento e dal bronzo individuale, assieme ad Andrea Cassarà ed Alessio Foconi, dopo aver sconfitto ai quarti la Gran Bretagna per 45-27, hanno superato ...

Scherma - Europei 2018 : le sciabolatrici si arrendono all’Ucraina - sarà finale per il bronzo : La Nazionale femminile di sciabola cede per 45-42 all’Ucraina nella semifinale degli Europei di Scherma a Novi Sad (Serbia) e affronterà la Francia per la medaglia di bronzo. Il quartetto composto da Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Loreta Gulotta e Martina Criscio, oro europeo e mondiale nel 2017, aveva usufruito di un ‘bye’ al primo turno, salvo superare (senza brillare) la Polonia ai quarti per 45-41. La semifinale contro ...

Scherma - Europei 2018 : Italia in finale nel fioretto a squadre! Sfida alla Russia per l’oro! : L’Italia accede in finale nel fioretto maschile a squadre agli Europei 2018 di Scherma in corso a Novi Sad (Serbia). Il quartetto composto dal campione olimpico Daniele Garozzo, Giorgio Avola, Daniele Garozzo ed Andrea Cassarà, dopo essersi sbarazzato della Gran Bretagna ai quarti di finale per 45-27, non ha avuto problemi nel superare per 45-30 la Polonia in una semifinale sostanzialmente mai in discussione, se non nei due assalti ...

Scherma - Europei 2018 : l’Italia è in semifinale nella sciabola femminile! Battuta la Polonia : l’Italia continua il cammino verso la difesa del titolo nella sciabola femminile a squadre agli Europei 2018 di Scherma, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). Il quartetto azzurro, campione europeo e iridato in carica, ha iniziato il tabellone direttamente ai quarti, in quanto testa di serie numero uno, dove ha sconfitto la Polonia per 45-41 ottenendo così il pass per la semifinale dove affronterà l’Ucraina, che ha battuto sempre per ...

Scherma - Europei 2018 : l’Italia spazza via la Gran Bretagna e vola in semifinale nel fioretto a squadre : l’Italia non delude le aspettative nel fioretto a squadre maschile agli Europei 2018 di Scherma, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia) e vola in semifinale. Il Bel Paese, in quanto testa di serie numero uno del tabellone, ha saltato il primo turno ed è partito direttamente dai quarti di finale, dove ha travolto la Gran Bretagna con il netto punteggio di 45-27. I tecnici azzurri hanno scelto di far riposare in questo primo assalto Daniele ...

