European Championships 2018 | su Rai 2 Ecco quando andrà in onda e la programmazione TV

Roma si candida per organizzare gli European Championships 2022? La capitale vuole il nuovo evento multisport : Dopo aver rinunciato alle Olimpiadi 2024, Roma potrebbe consolarsi con l’organizzazione degli European Championships 2022. La neonata competizione multisportiva, che debutterà quest’estate tra Glasgow e Berlino, prevede lo svolgimento in contemporanea degli Europei di vari sport tra cui atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo, canottaggio, triathlon, golf: in sostanza si tratta di una vera e propria Olimpiade ...