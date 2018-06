"O l'Europa cambia o diciamo no". Salvini vuole "rivedere la protezione umanitaria" : "O c'è una proposta utile, o cambiano queste regole, oppure diciamo no". Così il ministro dell' Interno Matteo Salvini, intervenendo ad Agorà, conferma l'irritazione italiana su come si prevede di trattare il dossier ricollocamenti al vertice informale Ue di domenica. "Il presidente del Consiglio andrà domenica a Bruxelles e giovedì prossimo a Bruxelles. O c'è una proposta utile a difendere i confini, la ...

Migranti - Conte : non vado a Bruxelles a firmare un accordo scritto da altri. Salvini : l’Europa cambi : Il presidente del Consiglio non andrà domenica a Bruxelles al prevertice sui Migranti. Lo sottolineano fonti di Governo, che mettono in rilievo l'irritazione di Palazzo Chigi per i Contenuti filtrati in queste ore. In particolare, l'Esecutivo italiano vuole che la questione dei ricollocamenti sia affrontata solo dopo che saranno stati chiariti i principi dei “primary movements”, ovvero la prima accoglienza nei Paesi di approdo...

Su Europa e migranti Conte s'allinea a Salvini : "Noi non andiamo lì a firmare un accordo già deciso". Mentre escono le anticipazioni della bozza Ue in vista dell'incontro informale di domenica, che prefigurano la sostanziale messa in carico all'Italia dei migranti di "secundary movements", da Palazzo Chigi filtra irritazione. Ormai è un asse di fatto: sul fronte europeo ormai il governo Giuseppe Conte condivide la linea dura professata dalla Lega. Mentre Matteo Salvini lo ...

Europa - Salvini come Bettino Craxi E l'odio contro di lui diventa voti Lega - ecco le ragioni del successo : Andate per logica. Dal 3 al 18% in pochi anni e ora le intenzioni di voto lo danno quasi al 30%. Esiste ancora la democrazia in questo Paese? Se è vero come è vero che il consenso popolare espletato tramite suffragio universale è la "sacralità" della democrazia non si capisce bene il perché di tutta questa collera nei confronti del Vice Premier.

Salvini : "Europa cambi o ridiscutiamo finanziamenti" : "L'aria in Europa sta cambiando, confidiamo nel buon senso dei Paesi europei anche perché non vorremmo arrivare a dispute sul finanziamento italiano all'Unione europea ". È il ministro dell'Interno ...

Migranti - Mattarella dà ragione a Salvini "L'Europa non lasci sola l'Italia" : Il capo dello Stato: "L'Ue sia unita, non lasci responsabilità solo ai Paesi di primo ingresso". Mattarella dàà ragione a Salvini e...

Eugenio Scalfari guida il golpe - chi vuole piazzare in Europa per far fuori Salvini : Dice anche che con la politica che intende varare , finora solo a parole, , Matteo Salvini rischia 'di sfasciare quanto di buono Minniti aveva realizzato'. Ecco perchè l'imperativo è bloccare, ...

Salvini : "In Europa è finito il tempo del 'Sì padrone'" : "Fino a poco tempo fa i nostri ministri andavano in Europa col cappello in mano. Ci rispondevano 'Paga, taci e accogli'. Con la Lega è finito il tempo del 'sì padrone"' Così il ministro dell'Interno ...

Roberto Maroni - l'incoronazione di Salvini da Lucia Annunziata : 'Così cambia la storia dell'Europa' : Ospite a In mezz'ora di Lucia Annunziata su Raitre, Maroni ha spento sul nascere le speranze della direttrice dell' Huffingtonpost di far scoppiare una polemica nel mondo leghista. Maroni sostiene ...

Sondaggi - non solo i "porti chiusi" : la linea Salvini in Europa piace a due elettori su tre - plebiscito nel centrodestra e M5s : Chiudere i porti per fermare gli sbarchi e fare la voce grossa in Europa. Matteo Salvini da ministro dell'Interno ha portato la questione migranti al centro del dibattito polito e la sua gestione dal caso Aquarius ha convinto più della metà degli italiani. Il Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera conferma la tendenza già registrata dagli ultimi dati Swg: al 59% degli elettori piace la linea politica del ministro ...

Trump l'aveva detto : i sondaggi danno ragione a Salvini sui porti chiusi ai migranti e sull'Europa : Donald Trump lo ha detto ieri molto chiaramente, "sembra che la linea dura sui migranti ora paghi". Matteo Salvini sta cavalcando la questione migranti e i sondaggi sono dalla sua parte. La strategia "porti chiusi", che ancora oggi il ministro dell'Interno conferma impedendo l'attracco alle navi di due Ong provenienti dalla Libia, piace alla maggioranza degli italiani.Sul Corriere della Sera, Nando Pagnoncelli espone i risultati dell'ultima ...