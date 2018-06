Europa - Salvini come Bettino Craxi E l'odio contro di lui diventa voti Lega - ecco le ragioni del successo : Andate per logica. Dal 3 al 18% in pochi anni e ora le intenzioni di voto lo danno quasi al 30%. Esiste ancora la democrazia in questo Paese? Se è vero come è vero che il consenso popolare espletato tramite suffragio universale è la “sacralità” della democrazia non si capisce bene il perché di tutta questa collera nei confronti del Vice Premier. Segui su affaritaliani.it

Salvini : "Europa cambi o ridiscutiamo finanziamenti" : "L'aria in Europa sta cambiando, confidiamo nel buon senso dei Paesi europei anche perché non vorremmo arrivare a dispute sul finanziamento italiano all'Unione europea ". È il ministro dell'Interno ...

Migranti - Mattarella dà ragione a Salvini "L'Europa non lasci sola l'Italia" : Il capo dello Stato: "L'Ue sia unita, non lasci responsabilità solo ai Paesi di primo ingresso". Mattarella dàà ragione a Salvini e...

Eugenio Scalfari guida il golpe - chi vuole piazzare in Europa per far fuori Salvini : Dice anche che con la politica che intende varare , finora solo a parole, , Matteo Salvini rischia 'di sfasciare quanto di buono Minniti aveva realizzato'. Ecco perchè l'imperativo è bloccare, ...

Salvini : "In Europa è finito il tempo del 'Sì padrone'" : "Fino a poco tempo fa i nostri ministri andavano in Europa col cappello in mano. Ci rispondevano 'Paga, taci e accogli'. Con la Lega è finito il tempo del 'sì padrone"' Così il ministro dell'Interno ...

Roberto Maroni - l'incoronazione di Salvini da Lucia Annunziata : 'Così cambia la storia dell'Europa' : Ospite a In mezz'ora di Lucia Annunziata su Raitre, Maroni ha spento sul nascere le speranze della direttrice dell' Huffingtonpost di far scoppiare una polemica nel mondo leghista. Maroni sostiene ...

Sondaggi - non solo i "porti chiusi" : la linea Salvini in Europa piace a due elettori su tre - plebiscito nel centrodestra e M5s : Chiudere i porti per fermare gli sbarchi e fare la voce grossa in Europa. Matteo Salvini da ministro dell'Interno ha portato la questione migranti al centro del dibattito polito e la sua gestione dal caso Aquarius ha convinto più della metà degli italiani. Il Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera conferma la tendenza già registrata dagli ultimi dati Swg: al 59% degli elettori piace la linea politica del ministro ...

Trump l'aveva detto : i sondaggi danno ragione a Salvini sui porti chiusi ai migranti e sull'Europa : Donald Trump lo ha detto ieri molto chiaramente, "sembra che la linea dura sui migranti ora paghi". Matteo Salvini sta cavalcando la questione migranti e i sondaggi sono dalla sua parte. La strategia "porti chiusi", che ancora oggi il ministro dell'Interno conferma impedendo l'attracco alle navi di due Ong provenienti dalla Libia, piace alla maggioranza degli italiani.Sul Corriere della Sera, Nando Pagnoncelli espone i risultati dell'ultima ...

Limite al contante : perché l'idea di Salvini è anacronistica e allontana l'Italia dall'Europa : La frase è uscita un po' a metà: «Fosse per me non porrei nessun Limite al contante». Matteo Salvini ha rilanciato così un vecchio tema mai risolto e che spesso divide l'opinione...

Aquarius - Varoufakis : "Momento fascista nella storia d'Italia. Colpa dell'Europa se uno come Salvini è al potere" : "Questo è un momento fascista nella storia dell'Italia e dell'Europa". A dirlo, dopo la vicenda Aquarius, è l'economista greco ed ex ministro delle Finanze Yanis Varoufakis, a Milano per presentare il partito politico europeo DiEM25, insieme a Luigi De Magistris, Federico Pizzarotti, Lorenzo Marsili e Inna Shevchenko. L'articolo Aquarius, Varoufakis: "Momento fascista nella storia d'Italia. Colpa ...

Salvini detta la linea in Europa Con Aquarius ha azzerato il M5s Adieu Macron - solo la Lega ha alleati : Con la vicenda Aquarius Salvini ha preso il timone del governo nei rapporti con l'Europa. E mentre lui ha molti alleati, il M5s è rimasto solo. Ora è costretto a seguirlo oppure sarà azzerato

Aquarius - Salvini : "Cinici noi? L'Europa faccia la sua parte. Ong? Finanziate da Soros - non mi fido" : "Non abbiamo niente da imparare da nessuno in termini di solidarietà. La nostra storia non merita di essere apostrofata in questi termini da esponenti del Governo francese che spero ci facciano le proprie scuse. Macron passi dalle parole ai fatti e domani mattina accolga i 9mila migranti che si era impegnato ad accogliere", ha riferito Salvini in Senato in relazione al caso Aquarius.

Salvini : "L'Italia non può essere il campo profughi d'Europa" : Matteo Salvini attacca i media italiani: "Alcuni telegiornali della Rai sembrano quelli degli anni '20 e degli anni '30. Lo dico da giornalista, in queste settimane sto vedendo un'opera di disinformazione a reti quasi unificate che non ha precedenti in Italia"