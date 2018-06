Europa d' accordo sui centri di identificazione | ma non ancora sul punto più importante

huffingtonpost

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Per i "securisti" di ogni latitudine e credo politico rappresentano un optional o, peggio, dei testimoni scomodi, dei quali sbarazzarsi, di pratiche che fanno scempio dei più elementari diritti della persona. Oggi, però￲, il verso è cambiato, non per "amore" ma per necessità, e gli scomodi di ieri sono diventati attori importanti per dare un senso non propagandistico al mantra "aiutiamoli a casa loro.Un mantra che andrebbe riformulato così: "Identifichiamoli a casa loro", con il rispetto delle procedure e la garanzia che coloro a cui viene riconosciuto lo status di rifugiati siano poi reinsediati. Nasce da qui l'"Operazione C", dove "C" sta per coinvolgimento. Quella che punta a rafforzare ed estendere idi accoglienza.che sono una cosa diversa dagli hotspot Ue perché se anche sono finanziati dalle casse europee, tuttavia ...