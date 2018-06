Euro-dollaro | la ripresa dura poco Ancora sotto 1 16

L' Euro /Dollaro prosegue debole verso nuovi target : ... considerati anche gli altri problemi macroeconomici in arrivo rappresentarti dal rallentamento dell'economia tedesca e dal inasprimento dello scontro commerciale tra Usa e Cina. Anche l'analisi del ...

Andamento cambio Euro /Dollaro USA del 15/06/2018 - ore 15.40 : Senza slanci il cross-rate Euro contro Dollaro che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un Andamento analogo all' Euro contro la divisa nipponica , che mostra un incremento modesto. ...

Effetto BCE e Fed sui cambi : l' Euro si svaluta a vantaggio del dollaro : Teleborsa, - La settimana della Fed e della BCE dovrebbe concludersi con un forte deprezzamento del l'euro a favore del dollaro , in scia alle indicazioni arrivate dalle due banche centrali, che hanno ...

Effetto BCE e Fed sui cambi : l' Euro si svaluta a vantaggio del dollaro : La settimana della Fed e della BCE dovrebbe concludersi con un forte deprezzamento del l'euro a favore del dollaro , in scia alle indicazioni arrivate dalle due banche centrali, che hanno sorpreso un ...

Doppio massimo sull' Euro dollaro : Doppio massimo sull'euro dollaro . Mentre la Fed prosegue sulla sua politica di rialzo dei tassi la Bce ha fatto sapere che non aumentera' i suoi prima del settembre 2019, il risultato e' stata la brusca discesa delle ultime ore che ha portato le quotazioni dell'euro ...

Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 14/06/2018 - ore 15.40 : Scambi negativi per il cross-rate Euro contro Dollaro , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a 1,1794, in diminuzione ...