Esami di maturità 2018 | la diretta | le tracce della prima prova Analisi del testo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Giorgio Bassani con un brano sulle persecuzioni razziali tratto dal suo libro più famoso Il Giardino dei Finzi-Contini, Alcide De Gasperi e Aldo Moro per il tema storico (Tipologia C) mentre nel 70esimo annoCostituzione il principio dell’uguaglianza formale e sostanzialeCarta è stato scelto per il tema di ordine generale (Tipologia D). Per il saggio o articolo di giornale (Tipologia B), il Ministero dell’Istruzione propone invece i voltisolitudine con una poesia di Alda Merini per il componimento artistico-letterario, masse e propaganda per quello storico-politico, e il dibattito bioetico sulla clonazione per il tecnico-scientifico e la creatività per quello socio-economico. Sono queste ledi italiano, partita oggi alle 8.30 con laper i 509.307 studenti che in tutta Italia affrontano da oggi la ...