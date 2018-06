Esami di maturità 2018 | ecco le tracce della prima prova

caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 giugno 2018) I maturandi avranno al massimo 6 ore per concludere la loro. Le commissioni coinvolte quest’anno sono 12.865, per un totale di 25.606 classi. I candidati iscritti all’esame sono 509.307, di cui 492.698 interni. Secondo le prime rilevazioni del Miur, il tasso di ammissione all’esame è del 96,1%. Lo scrittore Giorgio Bassani è stato scelto per una delledi italiano. A rivelare l’indiscrezione è Scuolazoo. Si tratta di un brano del suo più famoso libro, Il giardino dei Finzi Contini, incentrato sulle leggi razziali promulgate dal regime fascista nel 1938 e ispirato alla storia vera di Silvio Magrini, presidentecomunità ebraica di Ferrara dal 1930, esua famiglia. Racconta “gli orroripersecuzione fascista e razzista, la crudeltàstoria, l’incantesimo dell’infanzia e la ...