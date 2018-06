Equitalia | Salvini | «Chiudere cartelle esattoriali sotto i 100mila euro»

Salvini - chiudere cartelle Equitalia sotto 100mila euro : "chiudere sa subito tutte le cartelle esattoriali di Equitalia per cifre inferiori ai 100 mila euro, per liberare milioni di italiani incolpevoli ostaggi e farli tornare a lavorare, sorridere e pagare ...

Matteo Salvini annuncia la pace fiscale : “Chiudiamo le cartelle Equitalia sotto i 100mila euro” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini vuole chiudere da subito tutte le cartelle Equitalia inferiori ai 100mila euro. "Chiudere da subito tutte le cartelle esattoriali di Equitalia per cifre inferiori ai 100mila euro, per liberare milioni di italiani incolpevoli ostaggi e farli tornare a lavorare, sorridere e pagare le tasse", annuncia il titolare del Viminale.Continua a leggere

