Epatite C | “Italia | modello nella lotta al virus” Entro il 2022 mortalità calerà del 65%

Epatite C - “Italia - modello nella lotta del virus”/ Screening mirato : obiettivo raggiunto entro il 2030? : Epatite C, l'Italia un Paese modello nella lotto del virus: Screening mirato come possibile soluzione per sconfiggere la malattia. In anticipo su obiettivi.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 16:08:00 GMT)