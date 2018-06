Eni cede a INA attività upstream in Croazia : Eni esce dal business upstream in Croazia , dove è presente dal 1996 in partnership con INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Il cane a sei zampe ed INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. hanno firmato un accordo che ...

Tutto può succedere 3 - diretta prima puntata : Emilia lascia DEnis : -Di seguito,il lievblogging della puntata del 18 giugno 2018 di Tutto può succedere 3- [live_placement]Cambia nuovamente collocazione, Tutto può succedere, e per la terza stagione, in onda da questa sera, 18 giugno 2018, alle 21:25 su Raiuno, va in onda d'estate. Un modo, per la Rai, per contrastare i Mondiali su Mediaset offrendo al proprio pubblico una fiction che ha già dimostrato, nelle precedenti stagioni, di saper attirare a sé ...

Migranti l Aquarius bloccata - Salvini non cede - ma il fronte del no si incrina. E Sanchez dice 'VEnite da noi' : ROMA - 'Basta. Salvare le vite è un dovere, trasformare l'Italia in un enorme campo profughi no. L'Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta C'è chi dice no.#chiudiamoiporti'. Così ...

Mercedes-Benz Vans al via 'ArtigEnio Excellence 4.0'" : Artigenio Excellence 4.0, è un'iniziativa articolata in due fasi: la prima vede la realizzazione di una web serie in cui viene narrato il mondo delle eccellenze dell'artigianato made in Italy. A ...

Stadio Ezio Scida - il nuovo Ministro ai bEni culturali - Alberto Bonisoli - non concede la proroga : Le delusioni nella città di Crotone non arrivano mai da soli. Non bastava l’amarezza dell’immeritata retrocessione in serie B, ancora

Roberto BEnigni è morto a Milano - ma è una bufala/ Un'altra fake news : il precedente del 2014 : Roberto Benigni è morto in un incidente stradale? Una fake news: comico toscano vivo e vegeto, è una bufala. Nuova notizia falsa diffusa nelle scorse ore sul web, morto l'attore (Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 16:27:00 GMT)

Auto – ArtigEnio Excellence 4.0 : Mercedes-Benz Vans e Confartigianato investono sull’eccellenza : Mercedes-Benz Vans crede nella forza delle idee e investe sull’eccellenza frutto del talento e dell’artigianalità made in Italy Con un mondo in continua evoluzione, il coraggio di mettersi in gioco e di riscrivere le regole diviene l’obiettivo Mercedes-Benz Vans e Confartigianato che confermano il loro impegno con un nuovo progetto: Artigenio Excellence 4.0. Una partnership che ritorna, dopo ‘L’Italia che dà forma alle idee’ del 2016. ‘Artigenio ...

DEnis Verdini - perché Sergio Mattarella va ringraziato : cosa succederà alle prossime elezioni : La crisi che sta attraversando l'Italia avrebbe anche un lato comico, ricorda Denis Verdini sul Tempo , se non ci fosse da essere preoccupati davvero. A far ridere è ovviamente la proposta di ...

“Hanno deciso!”. Albano e Romina - la news è da capogiro. I bEninformati sono certi e dalle pagine del gossip spifferano tutto : una scelta senza precedenti : Albano Carrisi e Romina Power sono stati una delle coppie che hanno fatto letteralmente sognare i fan negli anni Ottanta. La musica li aveva uniti, poi la tragica scomparsa della primogenita Ylenia ha iniziato a sfaldare il loro rapporto, poi sfociato nella separazione e poi nel divorzio. Nel 1998 Al Bano ha iniziato una lunga relazione con Loredana Lecciso. Relazione chiusa definitivamente pochi mesi fa. Tra le pagine del settimanale ...

F1 - Force India in difficoltà economica : la Mercedes pronta ad intervEnire per acquisirne la proprietà : La Mercedes avrebbe in mente di rilevare la proprietà della Force India, essendo tra l’altro uno dei maggiori creditori della scuderia anglo-Indiana La Force India potrebbe diventare ben presto la scuderia satellite della Mercedes, come già la Toro Rosso lo è per la Red Bull. Le difficoltà economiche in cui versa il team anglo-Indiano hanno fatto drizzare le antenne al colosso di Brackley, che potrebbe sfruttare questa situazione per far ...

Giro d’Italia 2018 - DomEnico Pozzovivo : “Quanta tensione - mi sono difeso. Ora può succedere di tutto…” : Domenico Pozzovivo ha disputato un’eccellente cronometro individuale al Giro d’Italia 2018 e conferma il terzo posto in classifica generale anche se ora ha soltanto 39” di vantaggio su Chris Froome. Il lucano si è presentato al Processo alla Tappa su Rai Due per fare le proprie considerazione sulla Trento-Rovereto e sulla Corsa Rosa in generale: “La tensione oggi era superiore al solito, partire per terzultimo in una ...

Inter - i valori dei giocatori a bilancio : chi può convEnire cedere in ottica FPF : L'Inter potrebbe avere la necessità di vendere alcuni giocatori per rientrare nei parametri del FPF: ecco chi può convenire vendere, bilancio alla mano. L'articolo Inter, i valori dei giocatori a bilancio: chi può convenire cedere in ottica FPF è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bundesliga - Amburgo retrocede : polizia a cavallo in campo/ Video disordini : caos e fumogEni sugli spalti : Bundesliga, Amburgo retrocede: caos e fumogeni sugli spalti, Video disordini. Le ultime notizie: polizia a cavallo in campo per placare le tensioni. Il club anseatico in B dopo 55 anni(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 18:51:00 GMT)