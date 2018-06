Emozioni senza interruzioni concerto gratuito a Milano 2018 | gli ospiti e le info utili

La Confessione - Adriano Pappalardo : “Battisti? T’insultava così : ‘Canti come Baglioni’. Mina? Voce senza Emozioni” : A La Confessione in onda stasera, lunedì 28 maggio eccezionalmente in prima serata alle 21:25 sul Nove di Discovery Italia, Adriano Pappalardo racconta a Peter Gomez la sua vita nel mondo dello spettacolo e svela lati inediti di Lucio Battisti. “Di Lucio Battisti ho letto che aveva rapporti difficili con molti suoi colleghi, non sopportava Baglioni” chiede il giornalista. L’autore di ‘Ricominciamo’ sfoglia l’album dei ricordi: ...