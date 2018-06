Ellen Pompeo e quel colpo di fortuna ' Accettai Grey s Anatomy per pagare l affitto'

Stefania Spampinato racconta la vita sul set di Grey’s Anatomy : “10 giorni per un episodio. Ellen Pompeo? Onesta e diretta” : Arrivata sul set di Grey's Anatomy lo scorso anno, l'attrice Stefania Spampinato è tornata in Italia dopo la conclusione della quattordicesima stagione della longeva serie di ABC e ha partecipato ad un evento milanese organizzato dall'emittente FoxLife, grazie al quale il pubblico ha potuto assistere in anteprima al finale di stagione che sarà trasmesso sul canale 114 di Sky lunedì 18 giugno. Catanese trapiantata a Los Angeles, 35 anni, la ...

Ellen Pompeo di Grey’s Anatomy contro il razzismo di Roseanne Barr di Pappa e Ciccia : “Ha avuto quel che merita” : Anche Ellen Pompeo di Grey's Anatomy si è pronunciata sul caso tv della settimana negli USA, la cancellazione di Pappa e Ciccia (titolo originale Roseanne) dopo i tweet razzisti della protagonista Roseanne Barr. La protagonista del medical drama si è complimentata con ABC, che trasmette Grey's Anatomy da 14 anni, per aver deciso l'immediata cancellazione della nuova serie dopo le uscite a dir poco infelici dell'attrice, aggiungendo che alla ...

Foto e video di Ellen Pompeo a Firenze - lo scippo non rovina la vacanza dell’attrice di Grey’s Anatomy in Italia : Prosegue all'insegna della spensieratezza la vacanza di Ellen Pompeo a Firenze: la protagonista di Grey's Anatomy è ancora in città con la sua famiglia per godersi qualche giorno di relax durante la pausa dal set, che ha chiuso i battenti poche settimane fa con le riprese del finale della quattordicesima stagione trasmesso da ABC il 17 maggio. Salutati i compagni di set, su tutti le colleghe Sarah Drew e Jessica Capshaw che non torneranno per ...

Ellen Pompeo borseggiata a Firenze : «Se ti avessi preso non sarebbe finita bene per te» : È stata una vacanza movimentata quella di Ellen Pompeo, Meredith di Grey’s Anatomy, in Italia. Nel pomeriggio del 25 maggio è stata borseggiata mentre passeggiava nel centro di Firenze. Lo racconta lei stessa su Instagram. https://www.instagram.com/p/BjNJF1_FW-C/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=gv4lj4xzjshk In un post un po’ in inglese un po’ in italiano, l’attrice americana ricostruisce l’accaduto e ringrazia ...

L'attrice Ellen Pompeo su Instagram : io derubata in centro a Firenze - : "Se ti avessi preso, non sarebbe finita bene per te", ha scritto sul social network la star di "Grey's Anatomy", ringraziando la polizia italiana

Ellen Pompeo a Firenze - la Meredith di Grey’s Anatomy in vacanza in Italia con la famiglia (foto) : L'avvistamento di Ellen Pompeo a Firenze e lo scatto di piazza del Duomo postato su Instagram dalla stessa attrice confermano la sua presenza in Toscana. Approdata nel Regno Unito all'inizio di questa settimana, Ellen Pompeo è arrivata a Firenze per una vacanza all'insegna dell'arte e della cultura durante la pausa primaverile/estiva dal set di Grey's Anatomy, di cui ha terminato le riprese lo scorso mese. La Meredith di Grey's Anatomy si ...

Ellen Pompeo sul suo stipendio da 20 milioni di dollari - i consigli ai giovani : “Mai essere troppo compiacenti” : Il mega-contratto di Ellen Pompeo per Grey's Anatomy, con un compenso da 20 milioni di dollari a stagione che ne fa l'attrice più pagata della televisione, ha fatto molto discutere negli ultimi mesi, cioè da quando l'interprete di Meredith Grey ha deciso di parlarne apertamente sui giornali facendosi paladina della lotta delle donne per le pari opportunità sul lavoro. L'attrice ha ricordato di essere stata pagata per anni molto meno della ...