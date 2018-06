Elizabeth Holmes | fondatrice di Theranos | incriminata per truffa in California

Blastingnews

(Di mercoledì 20 giugno 2018) La startupna, fondata nei primi anni duemila, prometteva di rivoluzionare le analisi del sangue, ma è andata in ben altro modo e la sua, che era stata addirittura paragonata a Steve Jobs per l’innovazione che dichiarava di poter mettere in atto nel campo delle biotecnologie, è stataper: rischia fino a vent’anni di carcere e pesantissime multe. Insieme a lei è stato incriminato anche il suo braccio destro, nonché presidente della società, il 53enne Balwani Ramesh. L’azienda dellaavrebbe dovuto segnare l’ennesimo grande successo della Silicon Valley, sta invece mettendo a nudo il lato più oscuro del settore hi-tech statunitense e facendo vacillare la fiducia degli investitori che pompano capitale nel nuovo eldorado tecnologico, con lo scopo di trasformare l'innovazione in oro. Lasosteneva che bastasse ...