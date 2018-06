Edoardo Vianello | Negli anni ' 60 bastava poco Oggi stiamo meglio | ma nulla ci

huffingtonpost

(Di mercoledì 20 giugno 2018) "Prezzolavo degli amici per gettonare le mie canzoni nei juke-box. Temevo di essere riconosciuto e sorpreso in flagrante 'autopromozione'! All'epoca era importante far sentire nelle spiagge brani come 'Guarda come dondolo' o 'I watussi'". A un passo dagli 80in un'intervista rilasciata al Corriere della sera, fa un bilancio della sua carriera e vita. Ricorda gliin cui muoveva i primi passi nella musica, gli stratagemmi per promuovere il suo lavoro e rimpiange quella semplicità persa nel tempo, che a suo parere a dato vita a generazioni sempre insoddisfatte, incapaci di stupirsi. Si legge sul Corriere:È un mondo più triste, malinconico. Rimpiango i tempi dell'entusiasmo, delle grandi aspettative, quando ogni piccolo passo, come una radiolina portatile, era una conquista.tutti bene, maci appaga.60 si partiva ...