Ecco il nuovo “triangolo industriale” tra Milano | Veneto ed Emilia | export e sfide per

“Beccati! Sta con lei”. Marco Borriello - Ecco la nuova fiamma. Spuntano foto di baci appassionati in vacanza : il calciatore ha di nuovo conquistato una donna bellissima : Marco Borriello non fa parlare di sé soltanto in campo, considerando da sempre uno degli atleti più belli del campionato nostrano e famoso per i suoi flirt illustri. L’esclusiva di Chi presenta, infatti, la nuova (l’ennesima) fiamma di Marco Borriello. Gabriele Parpiglia, su Instagram, ci regala una piccola anteprima di quello che vedremo e leggeremo sul settimanale. Marco Borriello è stato fotografato insieme a una nuova ragazza. ...

Real Madrid - si complica la pista Alisson : Ecco il nome in pole per il nuovo portiere : Real Madrid a caccia di un portiere per la prossima stagione: se la strada che porta al n.1 della Roma Alisson dovesse dimostrarsi impraticabile, i ‘blancos’ sono pronti a puntare sull’estremo difensore del Chelsea, Thibaut Courtois. Sono le voci di mercato che arrivano dalla Spagna: secondo radio ‘Cadena Ser’ i campioni d’Europa stanno valutando attentamente questa opzione se i giallorossi non abbasseranno le ...

Mecna - in arrivo il nuovo album “Blue Karaoke” : Ecco tutte le date dell’instore tour : Il disco esce il 22 giugno The post Mecna, in arrivo il nuovo album “Blue Karaoke”: ecco tutte le date dell’instore tour appeared first on News Mtv Italia.

Dal un nuovo bar con vista parco al centro giovanile - Ecco come cambierà volto l'ex mensa Santa Chiara : TRENTO . Tre anni di lavoro e il volto dell'attuale area dell'ex Santa Chiara sarà completamente trasformato. Qualche giorno fa sono stati presentati i lavori dell'ultimo tassello del progetto Santa ...

Naike Rivelli hot : nuovo videoclip. E su Instagram lancia la provocazione : «Eccolo - è volato da me» : Naike Rivelli non smette mai di stupire e di provocare. La figlia dell'attrice Ornella Muti è seguitissima sui social e approfitta di Instagram per farsi notare. Negli ultimi post ha...

Alfa Giulia Coupé : Ecco il nuovo render che ha fatto il giro del web : Pochi giorni fa abbiamo parlato dei rumors e delle ultime indiscrezioni sul prossimo modello di Alfa Romeo [VIDEO]: facciamo riferimento, ovviamente, alla Giulia Coupè o Sprint. Nello specifico abbiamo analizzato la versione Quadrifoglio, quella più potente di tutte, che dovrebbe montare lo stesso motore sei cilindri 2,9 litri della Giulia Quadrifoglio con la differenza che la potenza erogata passerebbe da 510 a 650 cv grazie ad uno speciale ...

Caterina Balivo a Rai1 - Ecco il titolo del nuovo programma in onda da settembre : Caterina Balivo pronta a 'traslocare' su Rai1. La conduttrice, che appena 24 ore fa ha salutato tra le lacrime il suo storico programma Detto Fatto , sarebbe già pronta per iniziare la nuova avventura.

Claudio e Mario si sono lasciati di nuovo? Ecco cosa sta succedendo : Claudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati... di nuovo! La prima coppia gay di Uomini e Donne è scoppiata per l'ennesima volta e i loro fan sono rimasti a bocca aperta, non se lo aspettavano davvero, stavolta. Non si può negare che questi due ragazzi riservino una sorpresa dietro l'altra: anche quando sono tornati insieme ci hanno sorpreso, e non poco, lasciandoci con la curiosità di sapere cosa fosse successo nel frattempo, visto che i motivi ...

NITRO/ Ecco 'Suicidol' il nuovo album del rapper veneto (Radio Italia Live) : Ci sarà anche NITRO tra i protagonisti del Radio Italia Live da piazza Duomo a Milano; il rapper veneto propone i suoi ultimi successi dall'album 'Suicidol'.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 09:50:00 GMT)

CATERINA BALIVO LASCIA DETTO FATTO/ Addio tra le lacrime : Ecco quale sarà il suo nuovo programma : Ultima puntata per CATERINA BALIVO a DETTO FATTO. La conduttrice passa il testimone a Bianca Guaccero e oggi, 15 giugno, saluta il suo amato pubblico...(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 22:56:00 GMT)

“81 anni? Pazzesco”. Il nuovo Nat Bussicchio. In Beverly Hills 90210 vestiva i panni del mitico proprietario del Peach Pit - lo storico locale che ha visto crescere Brandon&Co - poi è scomparso dalla tv : Eccolo oggi : Erano gli idoli delle teenager di tutto il mondo, quando con il telefilm Beverly Hills 90210, tenevano incollati allo schermo, ragazzine e adolescenti appassionati delle loro vicende amorose e non. Per dieci anni, dal 1990 al 2000, le storie di questo gruppo di giovani californiani hanno lasciato il segno, influenzando la moda e le abitudini dei ragazzi di tutto il mondo. A 28 anni di distanza dalla messa in onda del primo episodio in Italia, ...

Rudic nuovo tecnico Pro REcco : 'Sono molto onorato di essere stato chiamato dalla Pro Recco, la società più titolata al mondo con una grande tradizione e un luminoso futuro davanti a sé - afferma il tecnico -. Non è stato ...

Detto Fatto - l'addio di Caterina Balivo : «Ci rivediamo a settembre su Rai 1». Ecco il suo nuovo programma : Ultima puntata di Detto Fatto per Caterina Balivo che chiude la stagione, salutando i fan e i telespettatori che l'hanno seguita nel corso di questi anni. Il programma continuerà da settembre ma alla ...

