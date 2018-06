“È tutto vero!” Ricordate La Tata? È proprio ‘Francesca’ ad annunciarlo

caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Dici Fran Drescher e in un nanosecondo ripensi a ‘La’, quindi a Francesca Cacace e alla storia con Maxwell Sheffield, ai tre fratelli Maggie, Brighton e Grace, allo spassosissimo maggiordomo di casa Niles e a C.C.. E ancora, a zia Assunta, a zia Ietta e ai look meravigliosamente anni Novanta della protagonista. Sono passati anni da quando La(‘The Nanny’, il nome originale della serie cult targata Cbs e durata sei stagioni) scandiva i pomeriggi. Ogni pun, mille risate. E ancora oggi, quando viene trasmessa in tv, è sempre un piacere riguardarla. ‘La’ è andata in onda dal 1993 al 1999. Tutte le sei stagioni della sitcom sono state ideate da Fran Drescher e dall’allora marito Peter Marc Jacobson. La trama è liberamente ispirata alla vita dell’attrice e agli anni trascorsi nel Queens. In breve, tra poche righe ...