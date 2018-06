E questa è una base spaziale!

Gp Catalunya - Rossi : 'questa è una pista che amo' : Roma, 14 giu. , askanews, 'Sicuramente questa è una pista che amo ma negli ultimi anni ho avuto risultati diversi e contrastanti. Nel 2016 ho vinto; lo scorso anno invece è stata una delle tappe piu' ...

questa foto dimostra che il divorzio tra David e Victoria Beckham è una fake-news : David Beckham smentisce ancora una volta la crisi coniugale, pubblicando su Instagram una foto che lo ritrae in compagnia della moglie Victoria in un ristorante. La coppia, sposata da quasi un ventennio, è ritratta insieme ad amici e ai figli Brooklyn (19 anni), Romeo (15) e Cruz (13) per celebrare l'assegnazione di carica congiunta di paesi ospitanti dei Mondiali 2026 spettata a Stati Uniti, Canada e Messico.Amazing night ... All about ...

Sara Errani tuona : “Una squalifica vergognosa - non so se rigiocherò a tennis. questa è un’ingiustizia” : Sara Errani è intervenuta in merito alla squalifica di dieci mesi inflittale dal TAS di Losanna dopo l’appello chiesto da Nado Italia. Il Tribunale dello Sport ha quintuplicato la condanna iniziale per una positività al doping riscontrata lo scorso anno e per cui aveva già scontato due mesi ma la tennista emiliana non ha accettato il verdetto (che è inappellabile) e ha scritto un post di disappunto su Twitter. Una lunga lettera in cui ...

questa ricerca svela (finalmente) come comportarsi di fronte ad una zanzara : Con l'arrivo della stagione estiva, arrivano anche loro: le zanzare. Per chi solitamente ne è bersaglio, i mesi d'estate possono tramutarsi in un vero e proprio incubo. Ma un rimedio c'è: secondo una ricerca scientifica, pubblicata sulla rivista "Current Biology", esiste un modo per depistare questi fastidiosi insetti ed è più facile di quanto possiamo immaginare. I ricercatori hanno dimostrato che agitarsi, ovvero ...

La sinistra trovi una risposta non ideologica a questa guerra fra poveri : L'Italia va a Destra. Una Destra trainata da Salvini, poco ideologica ma con forti (seppur limitati) impegni programmatici. Uno di questi, forse il principale, è quello che concerne il controllo e la gestione dell'immigrazione.Non nascondiamoci dietro una mano: gli italiani, la stragrande maggioranza, soprattutto quelli che vivono nelle zone povere e degradate delle nostre periferie, convive con molto disagio con i nuovi arrivati, e non ...

Guardiola replica a Touré : "Io razzista? questa è una bugia" : Yaya Touré e Pep Guardiola non si sono mai amati, con il centrocampista ivoriano che non ha mai perso tempo per punzecchiare il suo ormai ex allenatore. Il 35enne è ora libero sul mercato e qualche ...

Come si vota alle elezioni comunali 2018/ Amministrative : urne aperte dalle ore 7 : 00 di questa mattina : Come si vota alle elezioni comunali 2018 Amministrative: urne aperte dalle ore 7:00 di questa mattina. Si voterà fino alle ore 23:00 di oggi, subito dopo lo spoglio(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 08:32:00 GMT)

Manuel Vallicella dopo tanto silenzio svela la malattia della madre. “Cerco una donna che accetti questa situazione” : A circa due anni di distanza dal suo percorso a ‘Uomini e Donne’ (inizialmente come corteggiatore di Ludovica Valli, poi come tronista ritiratosi senza scegliere), le fan non hanno dimenticato Manuel Vallicella, quel ragazzo veronese dall’animo timido e gentile in contrasto con i tatuaggi da gangster, che conquistò il cuore di molte spettatrici per l’attaccamento alla madre malata. Intervistato da ‘Uomini e ...

'Pino È' - le ultime dal San Paolo di Napoli : 'Una condivisione che va oltre questa città' : ... commenta infine il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, "per noi napoletani Pino rappresenta l'eternità: rimarrà per sempre attraverso sua musica, superando ogni confine del mondo".

NOBUNAGA’S AMBITION : TAISHI disponibile da questa settimana : questa settimana, KOEI TECMO Europe è felice di annunciare l’arrivo di Nobunaga’s AMBITION: TAISHI – disponibile per PlayStation 4 e Steam. I giocatori possono creare la loro leggenda personale attraverso personaggi personalizzati o guidare un Signore della Guerra in un momento cruciale per servire, e alla fine rimpiazzare, una figura preferita della storia del Giappone! NOBUNAGA’S AMBITION disponibile da questa ...

Non si struccava mai prima di andare a dormire : quello che è successo a questa donna è una lezione per tante : Struccarsi prima di andare a letto sembra essere una pratica troppo noiosa per moltissime donne, le quali, pur sapendo di doversi dedicare alla pulizia del viso serale, si addormentano con il makeup ancora addosso. quello che è accaduto ad una cinquantenne australiana, Theresa Lynch, potrebbe, però, spingere a cambiare definitivamente questa cattiva abitudine. Il suo caso è stato riportato su una rivista scientifica, ...

Fabrizio Corona in tribunale/ Oggi udienza processo d'appello per i soldi nascosti : “Combattiamo anche questa” : Fabrizio Corona in tribunale, Oggi udienza processo d'appello per i soldi nascosti. “Combattiamo anche questa” ha dichiarato l'ex paparazzo nelle sue Instagram Stories(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 10:37:00 GMT)

Gp Italia - Rossi : 'questa pole è una sorpresa' : Roma, 2 giu. , askanews, 'Sono contentissimo, questa pole è una sorpresa. Dal secondo giro oggi mi è venuto tutto bene. E' stata una grande emozione chiudere davanti a tutti, mi sono goduto tutto il ...

Di Maio si fa una foto con la pizza "questa Oettinger se la sogna!" : Nel frattempo, alcuni parlamentari leghisti sembrano non aver apprezzato l'impuntatura sul nome di Paolo Savona per il ministero dell'Economia. E tra i pentastellati, molti sono disposti a fare un ...