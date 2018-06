E dal ghiaccio emerse Golovin

RLab - dalla spesa tecnologica alla storia degli uomini scritta nel ghiaccio : Come saranno i negozi in un prossimo futoro, quando un "soggetto tecnologico" potrà comprare al posto nostro, pagando poi con le cryptomonete. Il lancio del...

RLab - dalla spesa tecnologica alla storia degli uomini scritta nel ghiaccio : Infine Tina Simoniello si occupa della scienza a scuola. In questa puntata, il racconto di un'esperienza in una scuola elementare di Genova: due chimiche hanno insegnato ai bambini come riciclare la ...

RLab - dalla spesa tecnologica alla storia degli uomini scritta nel ghiaccio : Come saranno i negozi in un prossimo futoro, quando un "soggetto tecnologico" potrà comnprare al posto nostro, pagando poi con le cryptomonete. Il lancio del...

GRANDINE RECORD A VARESE/ Video - traffico in tilt e spazzaneve su Verbano : case sfondate e invase dal ghiaccio : GRANDINE nel Varesotto, pompieri al lavoro per sopperire ai 30 centimetri di ghiaccio che si sono formati. Diverse automobili rimangono bloccate e si crea un grandissimo caos.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 10:03:00 GMT)

Sembra inverno - grandinata record a Varese. 30 centimetri di ghiaccio sul manto stradale - auto intrappolate e vigili al lavoro : Come se fosse inverno: nella notte a Cremenaga, nel Varesotto, una straordinaria grandinata ha coperto il manto stradale della strada provinciale 61 con 30 centimetri di ghiaccio. Decine gli automobilisti rimasti intrappolati. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del distaccamento di Luino che, con alcuni mezzi dotati di lame per la neve, stanno cercando di ripristinare la viabilità. In tutta la zona dell’alto Verbano i vigili del fuoco ...

VIDEO Hockey ghiaccio - gol dell’Italia a porta vuota contro la Slovenia. Vittoria a 2 secondi dalla fine : L’Italia ha agguantato una Vittoria memorabile ai Mondiali di Prima Divisione di Hockey ghiaccio a Budapest (Ungheria). Quello contro la Slovenia era un vero e proprio spareggio: entrambe le compagini, per restare in corsa per la promozione, avrebbero dovuto vincere entro i 60 minuti regolamentari. Un eventuale successo all’overtime o agli shoot-out si sarebbe infatti rivelato inutile. Per questo motivo la Slovenia, nel finale, ha ...