“E addio capelli secchi!” Prova un rimedio naturale e non torna più indietro | il prima e

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Averebelli e sani è il sogno di tutte. Spenderci una fortuna, no. E, altra banalità, lavarli e trattarli di continuo non fa bene alla chioma. La sfibra, la spegne e la rende senza vita. Quindi? Non siamo qui a dare lezioni, ma possiamo raccontarvi la storia della ragazza che vedete nella foto. Si chiama Emma Thomson, ha 28 anni, viene dal Surrey ed è sempre stata appassiona di body building. Allenandosi da anni tutti i giorni, Emma si è ritrovata a spendere milioni di sterline in prodotti pera causa degli shampoo post-allenamento che faceva quotidianamente. Immaginiamo sia un problema comune a tutti gli sportivi, questo. Succede però che negli ultimi tempi Emma nota che la sua capigliatura non è più la stessa. A forza di lavare i, nonostante i soldi spesi ogni settimana in buoni prodotti, la chioma è cambiata. Non più luminosa come appena lavata, ma ...