Draghi : sì alla riforma dell'Unione monetaria - no al protezionismo : La Banca Centrale Europea non vede recessioni dietro l'angolo. Lo ha dichiarato il numero uno dell'Istituzione, Mario Draghi , durante il forum della BCE a Sintra, in Portogallo. " Persino sul medio ...

Berlino - non Salvini - vuole uscire dall'Euro e rivare 923 miliardi dalla Bce di Draghi : Fuest, Sinn e Schmidt, economisti vicini alla Cancelliera Merkel, pubblicamente ipotizzano un piano B di uscita della Germania dall'Euro. E chiedono un nuovo articolo dei Trattati Ue per escutere il credito da 923 miliardi della Bundesbank verso la Bce in caso uscita tedesca dall'Euro. E nessuno dice nulla. Al contrario, tutti attaccano l'ex capo ufficio studi di Bankitalia Paolo Savona come pericoloso sovversivo quando chiede un piano A di ...

"Draghi deve andare avanti col QE Dal governo la richiesta alla Bce" "Flick? Figuriamoci se lo leggo..." : Il responsabile economico della Lega, Claudio Borghi Aquilini, ad Affaritaliani.it: "E' assolutamente importante che la Bce vada avanti con il QE finché sarà necessario. Finché ci sono i tassi bassi e finché l'opportunità..." Segui su affaritaliani.it

"Draghi deve andare avanti col QE Dal governo la richiesta alla Bce" "Flick? Figuriamoci se lo leggo..." : Il responsabile economico della Lega, Claudio Borghi Aquilini, ad Affaritaliani.it: "E' assolutamente importante che la Bce vada avanti con il QE finché sarà necessario. Finché ci sono i tassi bassi e finché l'opportunità..." Segui su affaritaliani.it

Debito più resistente agli shock e Draghi : ecco cosa ci protegge dalla corsa dello spread : Famiglie e banche italiane, invece, sono più pazienti e consapevoli nell'analizzare la situazione politica di casa: è più difficile che corrano a vendere tutto, in base a un solo titolo di gioranle. ...