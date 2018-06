lastampa

: Doppio schiaffo all’Italia sui migranti. Nasce zoppo il piano Ue sugli sbarchi @LaStampa - Barbaga3Gaetano : Doppio schiaffo all’Italia sui migranti. Nasce zoppo il piano Ue sugli sbarchi @LaStampa - Manuskola : RT @gabrillasarti2: SALVINI CHIUDI I PORTI DAVVERO O È SOLO PROPAGANDA !!! ?? - giuseppelacara : RT @gabrillasarti2: SALVINI CHIUDI I PORTI DAVVERO O È SOLO PROPAGANDA !!! ?? -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Un progetto per «esternalizzare» la gestione degli sbarchi fuori dalla Ue che sembra avere la strada tutta in salita. Angela Merkel ed Emmanuel Macron che ritrovano la sintonia (tra di loro) e ne approfittano per lanciare due schiaffetti sulle guance dell’Italia, uno sulla vicenda Aquarius e uno sull’obbligo di riprendersi iche sono fuggi...