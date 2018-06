Doppio schiaffo a Merkel e Macron

huffingtonpost

: Doppio schiaffo all’Italia sui migranti. Nasce zoppo il piano Ue sugli sbarchi - LaStampa : Doppio schiaffo all’Italia sui migranti. Nasce zoppo il piano Ue sugli sbarchi - HuffPostItalia : 'Cambiate sui migranti o ridiscutiamo i finanziamenti all'Ue'. Conte e Salvini a muso duro contro Merkel e Macron… - dileguossi : RT @ladyrosmarino: Doppio schiaffo all’Italia sui migranti. Nasce zoppo il piano Ue sugli sbarchi @LaStampa -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Doveva essere un mini-vertice, assume sempre più le sembianze di un maxi-vertice. Avrebbe dovuto convocarlo il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk, lo ha fatto il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker. Doveva essere un incontro preparatorio informale sull'immigrazione all'indomani delle dichiarazioni di Meseberg e in vista del Consiglio di fine giugno, rischia di trasformarsi in uno scontro senza precedenti sui movimenti secondari dei migranti. Messi da parte i toni diplomatici dei vertici bilaterali con Emmanuele Angela, il governo italiano torna a usare parole dure nei confronti dell'Europa. Tanto da mettere in discussione le risorse per il finanziamento italiano all'Ue. Al ministro dell'Interno Salvini non sono affatto piaciute le dichiarazioni di Meseberg, dove ieri si è tenuto il bilaterale tra la cancelliera tedesca e il capo ...