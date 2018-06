Dopo le merci anche i dati potranno circolare liberamente nell' Unione europea

Cittadella-Frosinone - Longo : 'Risultato positivo - ma non dobbiamo deprimerci Dopo un gol subito' : Intervenuto nel post gara ai microfoni di Sky Sport, Longo ha analizzato la partita di questa sera, concentrandosi già sul ritorno di domenica: "Dispiace per il modo in cui abbiamo preso il gol, ma ...