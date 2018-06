“Dopo le foto è sparito” Max Biaggi | è finita con l’attrice Che ora vuota il sacco

caffeinamagazine

: 'Non possono decidere loro dove finire la crociera' Così Salvini su #Aquarius Comunque la si pensi, dopo che in 15… - annatrieste : 'Non possono decidere loro dove finire la crociera' Così Salvini su #Aquarius Comunque la si pensi, dopo che in 15… - Corriere : #17giugno 1970 Allo stadio Azteca di Città del Messico si gioca la semifinale dei Mondiali tra Italia ?? e Germania… - gentlelover86 : RT @tinapica88: Combatterò le foto della Ferragni magrissima dopo il parto, a colpi di cucchiaiate nel gelato. -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Tutto finito tra Maxe l’attrice che erano stati paparazzati insieme lo scorso inverno. La relazione, mai confermata per volere di entrambi (dice lei), è quindi durata una manciata di mesi ma non si è chiusa bene, stando alle parole di lei, che si è sfogata sulle pagine del settimanale Diva e Donna. Intanto chi è lei, per chi non masticasse troppo il gossip. Lei è Michelle Carpente, attrice e conduttrice di 29 anni che è diventata famosa con il film ‘Scusa ma ti chiamo amore’ accanto a Raoul Bova e Michela Quattrociocche. Poi, dopo aver interpretato Diletta, si è divisa tra cinema e fiction e ha recitato in ‘Amore 14’, ‘Il peccato e la vergogna’, ‘L’onore e il rispetto’ e ‘I Medici’. Ha alle spalle un divorzio con Lorenzo, che però è sconosciuto al grande pubblico, dal quale ha avuto un figlio, Daniele, che ...