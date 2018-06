Dopo il Cile | l’America | cade la testa del cardinale McCarrick

Marc Marquez - GP Catalogna 2018 : “Voglio ripartire Dopo il Mugello. Curioso di avere Lorenzo come compagno. Futuro in F1? Difficile” : Marc Marquez è reduce dalla caduta del Mugello che ha costretto il campione del mondo in carica al secondo pesante “zero” della sua stagione, ma sbarca nel circuito di casa in occasione del Gran Premio di Catalogna della MotoGP 2018 per voltare subito pagina. “Quello del Gran Premio d’Italia è stato un fine settimana davvero complicato – spiega lo spagnolo nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al ...

F1 - Hamilton zittito Dopo le qualifiche del Canada : “giornata difficile” : Lewis Hamilton amareggiato e con poca voglia di concedersi alle interviste dopo le qualifiche sul circuito del Canada: ecco le sue prime parole dopo 17 anni la Ferrari torna a conquistare la pole position in Canada. Sebastian Vettel con il tempo migliore delle qualifiche, sul circuito di Montreal, è infatti il poleman di giornata e domani partirà dalla prima casella sulla griglia di partenza. Seguiranno al pilota tedesco, il finlandese della ...

Morsa da una vipera - 72enne muore 15 giorni Dopo/ Cilento - nessuno scampo - cosa fare in caso di aggressione : Morsa da una vipera, muore dopo 15 giorni di agonia: non ce l'ha fatta la 72enne Antonia Lettieri, vittima dell'animale in campagna, complicazioni fatali(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 20:05:00 GMT)

Roland Garros - Del Potro in lacrime Dopo la vittoria con Cilic : “difficile parlare” [VIDEO] : Juan Martin Del Potro commosso dopo la vittoria su Cilic che gli ha concesso l’approdo alle semifinali dove affronterà Nadal Juan Martin Del Potro è approdato in semifinale al Roland Garros dopo aver battuto Marin Cilici in 4 combattuti set. Il tennista argentino adesso affronterà Nadal e si è detto al settimo cielo nell’intervista a caldo durante la quale è parso decisamente commosso: “è difficile parlare ora. Non ho parole ...

Gli One Direction Dopo la pausa - Niall Horan : “È bello tenersi in contatto ma Zayn è difficile da rintracciare” : Rapporti difficili da mantenere per gli One Direction dopo la pausa annunciata nel 2016, a seguito dell'addio di Zayn e dell'ultimo album Made In The Am. A parlarne è stato proprio Niall, attualmente in tournée mondiale a supporto del suo album di successo Flicker. Al momento in tour per l'Australia e il Giappone, Niall Horan è stato ospite recentemente dello show australiano Today's Entertainment con Richard Wilkins: il conduttore ha chiesto ...

Vibo Valentia - colpi di fucile contro migranti : un morto. Ipotesi vendetta Dopo un furto : Sparatoria ieri sera a San Calogero in provincia di Vibo Valentia . Un cittadino del Mali di 29 anni, Sacko Soumayla , è morto dopo essere stato ferito a colpi di fucile , sparati da ignoti. Stranieri ...

'The seagull' si ritira. Il campione del mondo 2015 di snowboarcross ha detto basta Dopo una stagione difficile : Per questo, e solo per questo, Matteotti non è mai stato in grado di puntare alla classifica finale di Coppa del mondo. Ma il giorno che la c'era la sua pista era il più forte di tutti. Gennaio 2016, ...

Si barrica in casa con un fucile : la tragedia Dopo ore di trattative : Per tre lunghe ore i carabinieri hanno cercato di farlo desistere, ma i loro sforzi non sono bastati ad evitare la tragedia. Girolamo Salerno, il pensionato di 74 anni, che ieri sera si era barricato in casa a Castellammare del...

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 30 maggio 2018 : novità in vista per la Bilancia Dopo un momento difficile : Paolo Fox, Oroscopo oggi 30 maggio 2018. Previsioni segno per segno: novità in vista per la Bilancia dopo un momento difficile. Vergine, successo nelle relazioni(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 06:15:00 GMT)

Fassone parla ai tifosi del Milan Dopo il caos Uefa : “budget ridotto - mercato difficile senza Europa League” : Marco Fassone ha parlato ai tifosi del Milan per spiegare quanto sta accadendo attorno alla società rossonera in merito al caso Uefa Milan, l’amministratore delegato del club, Marco Fassone, ha parlato per tentare di placare la bufera che sta investendo i rossoneri. L’Uefa potrebbe non concedere la possibilità di partecipare all’Europa League, causando un gravissimo danno d’immagine, ma anche economico al club Milanista. ...

Cosa farà Francesco Dopo il mea culpa dei vescovi cileni sulla pedofilia : Hanno presentato per iscritto a Papa Francesco le proprie dimissioni. I 34 vescovi cileni (31 in servizio e 3 emeriti) cercano di riparare allo scandalo pedofilia che ha travolto il Paese sudamericano. Ora sarà il Pontefice a decidere (ha già annunciato rimozioni). È un vero e proprio terremoto per la Chiesa cilena. Il mea culpa dei vescovi e l'ovvio passo indietro - anche se non risulta che in passato sia mai accaduta ...

Matteo Gentili e Alessia Prete pensano al loro futuro Dopo il GF : “Non sarà facile” : Grande Fratello 15: Matteo Gentili e Alessia Prete pensano già al loro futuro insieme dopo l’uscita dalla Casa La storia d’amore tra Matteo Gentili e Alessia Prete sembra procedere a gonfie vele al Grande Fratello. I due concorrenti, infatti, ad oggi sono più uniti che mai e la loro complicità così come il loro sentimento […] L'articolo Matteo Gentili e Alessia Prete pensano al loro futuro dopo il GF: “Non sarà ...