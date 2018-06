Donne e aborto | la fondatrice di Ni una menos Marta Dillon | “Famiglia tradizionale?

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Al polsoporta un fazzoletto verde, il simbolo della lotta per l’#legal che il 13 giugno scorso in Argentina ha superato il primo scalino in Parlamento. Anni di battaglie e manifestazioni culminati in una legge, passata per ora alla Camera dopo una discussione di quasi 24 ore, che finalmente riconosce il diritto all’legale, sicuro e gratuito. “Promotrici sono state soprattutto le adolescenti che sono scese in piazza e hanno rivendicato il diritto all’autonomia per tutte – spiega l’attivista di “Ni Una”, il movimento femminista partito dall’Argentina nel 2015 e poi diffusosi in tutto il mondo, Italia compresa. “Se prima ci si batteva soprattutto in nome dellepovere, costrette ad abortire in condizioni pericolose e di clandestinità, questa legge sancisce oggi la possibilità di decidere sui nostri corpi e uscire dal comandamento patriarcale per ...