Domenica pre-vertice Ue su migranti | Italia lavora a proposta

Salvini prepara la proposta italiana sull'immigrazione.Domenica vertice informale a Bruxelles : Salvini: 'Il problema non è respingere ma difendere i confini'; il ministro dell'Interno oggi incontra il premier - Sui migranti Salvini annuncia per oggi pomeriggio un incontro con il premier Conte. ...

Roma - morta Martina Giannini - la 26enne investita Domenica/ Il pirata non ha mai preso la patente : Roma, morta Martina Giannini, la 26enne investita domenica, il pirata era drogato e non ha mai preso la patente. Ora è accusato di omicidio stradale e di omissione di soccorso(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 09:11:00 GMT)

L'Espresso in edicola Domenica 17 giugno a 1 euro : domenica 17 giugno il numero dell’Espresso chiuso in redazione nei giorni scorsi, già stampato e distribuito, sarà regolarmente in edicola al prezzo di un euro. Questo per lo sciopero di solidarietà di Repubblica indetto per la drammatica morte del poligrafico del centro stampa di Gorizia. La nostra redazione e il Cdr è vicina ai familiari e ai colleghi.

L’Aquarius prevede di arrivare a Valencia domani - Domenica 17 giugno : L’Aquarius, la nave della ong Sos Mediterranee che da una settimana è al centro di un caso politico in Italia e in Europa, ha fatto sapere che dovrebbe arrivare nel porto di Valencia domenica 17 giugno. Il porto della città spagnola è The post L’Aquarius prevede di arrivare a Valencia domani, domenica 17 giugno appeared first on Il Post.

Migranti - Aquarius verso Valencia. Arrivo previsto per Domenica mattina : Teleborsa, - Dopo tre giorni di viaggio e i ritardi legati alle cattive condizioni meteo marine, l'Aquarius ha superato la Sardegna. La nave procede la sua navigazione verso la Spagna : prua diretta ...

Le previsioni del tempo per domani - Domenica 10 giugno : Dove pioverà e dove no, che alla fine è la cosa che interessa davvero The post Le previsioni del tempo per domani, domenica 10 giugno appeared first on Il Post.

Meteo - temporali fino a venerdì - poi da Domenica la fiammata africana : previsti 39° in Sicilia Le previsioni : Roma - Dopo i temporali che puntelleranno molte regioni del Centro-Nord fino a venerdì, nel corso del weekend la pressione tenderà ad aumentare, e avrà caratteristiche sub-tropicali. Il team de ...

Meteo - da Domenica in arrivo il "super caldo" dall'Africa : le previsioni : Il caldo vero e proprio non si farà attendere ancora a lungo, nonostane una certa insabilità persistente. “Conferme per una prima parte di Giugno con un Meteo piuttosto capriccioso per via di un...

Roland Garros 2018 : i risultati del tabellone femminile (Domenica 3 giugno). Doppietta americana ai quarti con Keys e Stephens. Sorpresa Putintseva : Giornata di ottavi di finale nel tabellone femminile. Tre sfide completate ed una ancora da finire domani, cioè quella tra Caroline Wozniacki e Daria Kasatkina. La russa ha vinto un combattutissimo primo set (oltre un ore di gioco) al tie-break ed era anche avanti per 2-1 nel secondo. La vincente di questo match affronterà nei quarti di finale la affronterà Sloane Stephens. Dopo la battaglia di ieri con Camila Giorgi (vittoria per 8-6 al terzo), ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : Domenica 3 giugno. Marco Cecchinato sogna l’impresa contro Goffin : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata di incontri del Roland Garros 2018. Grande attesa in casa Italia per Marco Cecchinato, che sfida il belga David Goffin. Un torneo finora straordinario per il siciliano, che mai si era spinto in carriera fino a questo punto. Dopo la grande vittoria contro Pablo Carreno Busta ne servirà un’altra contro il numero 9 del mondo reduce da una battaglia di cinque set con il francese Gael ...

Le previsioni meteo per domani - Domenica 3 giugno : In più di mezza Italia sarà una bellissima giornata: ma dovete abitare nella metà giusta The post Le previsioni meteo per domani, domenica 3 giugno appeared first on Il Post.