Doc 3 | la nuova edizione dal 21 giugno su Rai3

superguidatv

: RT @CislNazionale: Luigi Sbarra: «I rider? una sfida nuova per le relazioni industriali con cui dobbiamo fare i conti». Intervista di Tomma… - cisl_bari : RT @CislNazionale: Luigi Sbarra: «I rider? una sfida nuova per le relazioni industriali con cui dobbiamo fare i conti». Intervista di Tomma… - GiLo1111_sport : In - NerdGtIt : NerdGT - Ritorno al Futuro: Doc gira lo spot per la nuova 500 a Torino -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Torna su Rai 3 DOC 3, il programma dedicato ai documentari d’autore raccontati dalla voce di Fabio Mancini: ecco tutte le anticipazioni Tutto pronto per unadi DOC 3, il programma di documentari d’autore che torna in seconda serata su Rai 3. Un appuntamento davvero imperdibile che durante questa stagione racconterà di alcune vicende successe in Giappone, America, Russia, Grecia, Europa, Nigeria e Beirut. Doc 3 su Rai 3: quando va in onda Al via da giovedì 212018 alle ore 23.19 in seconda serata su Rai 3 ladi DOC 3. Il programma documentaristico è pronto a raccontare ai telespettatori alcune storie vissute oltreoceano e non solo. A raccontarle sarà la voce di Fabio Mancini, autore televisivo conoscitore dei nuovi linguaggi cinematografici e documentaristici. L’2018 del programma sarà composta da 14 puntate ambientate in ...