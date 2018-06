Dobbiamo lavorare contro l' odio

Giornata oceani : Onu - Dobbiamo lavorare insieme per fermare l'inquinamento : In Italia l'Ufficio regionale Unesco per la scienza e la cultura in Europa, con sede a Venezia, ha organizzato un evento che vedrà i volontari impegnati a ripulire laguna e canali. Pescara, Reggio ...

La prima fiducia di Liliana Segre. "Dobbiamo lavorare sull'educazione civica nelle scuole" : La senatrice Liliana Segre non ha ancora deciso se voterà o no la fiducia al prossimo governo. “Come faccio a dirglielo? È prematuro. Vediamo chi e che cosa realmente propongono, e poi magari con i miei 5 ‘colleghi’ senatori a vita decideremo una linea comune, anche se non so ancora se si fa: sono una recluta, anche se ho quasi 88 anni!”. Nella sua bella casa milanese, al terzo piano di un palazzo ...

La prima fiducia di Liliana Segre. 'Dobbiamo lavorare sull'educazione civica nelle scuole' : Contro tutto quello che fa sì che uno debba essere umiliato nel mondo, considerato un inferiore: questa cosa a me interessava molto anche prima, perché l'avevo provato con me stessa, sapevo cosa ...

Sassuolo - Iachini : 'Commesse delle ingenuità - Dobbiamo lavorare sugli errori' - : Al termine della sfida contro il Benevento conclusasi sul 2-2, Giuseppe Iachini , allenatore del Sassuolo , ha parlato ai microfoni di Rai Sport : 'Berardi era stato colpito nelle ultime due partite e non si era potuto allenare più di tanto, oggi ho cercato di gestire la situazione anche in vista di Verona. Abbiamo ancora qualche giorno ...