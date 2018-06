Divorzio a 95 anni perchè … «Non mi permette di consumare»

Scopre un tradimento del marito avvenuto 50 anni fa e chiede il Divorzio dopo 70 anni di matrimonio : Lui la tradisce, lei chiede il divorzio. Una storia come tante, se non fosse stato che il tradimento risale al 1966 e Francesca, 92 anni, vuole divorziare dal marito Angelo, 96 anni, oggi, dopo settanta anni di matrimonio. A raccontare la storia è la Gazzetta di Modena, che spiega che la signora Francesca, mentre scavava tra i ricordi nella casa di famiglia in provincia di Caserta, ha trovato una lettera in cui, il marito, allora 42enne, ...