«Dio è Padre | non padrone | non ci impone le cose»

Dio è Padre - non padrone : Infine invita a ricordare sempre che 'il mondo non ha bisogno di legalismo, ma di cura. Ha bisogno di cristiani con il cuore di figli'.

OmiciDio di Sana - benefattore misterioso regala una tomba a Hina Saleem - la ragazza pakistana uccisa dal padre : MILANO Un benefattore misterioso per la tomba di Hina. Aveva solo vent'anni Hina Saleem, pakistana che da tempo viveva in Italia con la famiglia, quando venne attirata con l'inganno dal padre insieme ...

Assisi - adDio a padre Coli fu custode del Sacro Convento : Assisi - È morto padre Vincenzo Coli, custode per 17 anni, dal 1981 al 1989 e dal 2001 al 2009, del Sacro Convento di Assisi. Lo ha annunciato la stessa comunità francescana che 'rende grazie a Dio ...

Pietro Sermonti - marito e padre ideale in tv 'Ma questa volta crolla anche lui' - TV/RaDio - Spettacoli : Della grande famiglia colorata di Tutto può succedere , dal 18 giugno su Rai1 la terza stagione, , in cui i guai si condividono, come le gioie, in cui tutti si dicono tutto e i fratelli accorrono ai ...

OmiciDio Noemi. La famiglia : 'No all'archiviazione dell'inchiesta sul padre di Lucio' - : La famiglia di Noemi Durini non si arrende e valuta di presentare opposizione alla richiesta di archiviazione per Biagio Marzo, padre di Lucio. La notizia era trapelata qualche giorno fa ed oggi i ...

I traumi del padre ereditati dai figli : le vulnerabilità dei bambini oggetto di stuDio : I traumi subiti non lasciano tracce solo su di noi, ma anche sui nostri discendenti. traumi: come si trasmettono ai discendenti Uno studio compiuto dalla Tufts University School of Medicine nel ...

OmiciDio Desirée - la verità choc del padre : “Mia figlia uccisa per ordine di un pedofilo” : Omicidio Desirée, la verità choc del padre: “Mia figlia uccisa per ordine di un pedofilo” Dopo sedici anni dall’Omicidio di Desirée Piovanelli, la quindicenne uccisa dal branco nella Cascina Ermengarda a Leno (Brescia) suo padre annuncia la richiesta di riapertura del caso. Per Maurizio Piovanelli i tre minorenni condannati per l’Omicidio di sua figlia agirono […] L'articolo Omicidio Desirée, la verità choc del padre: “Mia ...

OmiciDio Desirée - la verità choc del padre : “Mia figlia uccisa per ordine di un pedofilo” : Dopo sedici anni dall'Omicidio di Desirée Piovanelli, la quindicenne uccisa dal branco nella Cascina Ermengarda a Leno (Brescia) suo padre annuncia la richiesta di riapertura del caso. Per Maurizio Piovanelli i tre minorenni condannati per l'Omicidio di sua figlia agirono per conto di un pedofilo dedito a festini a base di sesso e droghe con ragazze minorenni. "Dietro il delitto c'è un mandante che è sempre stato coperto".Continua a leggere

Tiberio Timperi - la dedica commovente al padre il giorno dell'adDio ad Uno Mattina In Famiglia : Anche ad Uno Mattina In Famiglia è arrivato il momento dei saluti in vista dell'estate. Quello di Tiberio Timperi non è stato però un arrivederci, ma un vero e proprio saluto di addio al pubblico ...

REMO CROCI AGGREDITO DAL PADRE DI LUCIO/ Video - omiciDio Noemi : il commento di Barbara D'Urso : REMO CROCI AGGREDITO dal PADRE di LUCIO: Biagio Marzo contro l'inviato di Quarto Grado all'uscita dal tribunale per l'udienza sull'omicidio di Noemi Durini, ecco il Video(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 21:52:00 GMT)

Remo Croci aggredito dal padre di Lucio/ Video - omiciDio Noemi : Biagio Marzo contro l'inviato di Quarto Grado : Remo Croci aggredito dal padre di Lucio: Biagio Marzo contro l'inviato di Quarto Grado all'uscita dal tribunale per l'udienza sull'omicidio di Noemi Durini, ecco il Video(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 15:42:00 GMT)

Di Battista contro Mattarella : indagato il padre/ Video - Alessandro rilancia : “Mi accusino di vilipenDio” : Di Battista contro Mattarella: indagato il padre. Video, Alessandro rilancia le accuse al Quirinale: “Mente. Mi accusino di vilipendio”. Le ultime notizie sull'ex deputato M5s(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 15:10:00 GMT)