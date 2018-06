DINER BROS arriva il 9 Luglio su Steam

gamerbrain

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Avete mai pensato di aprire un ristorante? Conpotrete farlo, videoludicamente parlando, a partire dal 9susuè un simpatico e divertente passatempo da giocare in singolo o in co-operativa fino a 4 giocatori. Lo scopo? semplice, cucinare e servire delle prelibatezze ai propri clienti, al costo di soli 9,99€ a partire dal 9su. Caratteristiche principali del gioco Cucina e servi il più velocemente, pietanze di ogni tipo ai clienti, rendendoli felici Gestisci ed aggiorna il ristorante per ottenere la migliore valutazione dai clienti Ottieni nuovi equipaggiamenti e ricette per espandere la tua conoscenza culinaria Studia attentamente il tipo di cliente che hai di fronte e rendilo felice Rendi il tuo business personale o collabora con altri giocatori nei livelli della ...