Deschamps | La Francia migliorerà

Mondiali Russia 2018 - Deschamps “giustifica” la sua Francia sottotono : Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato della vittoria molto sofferta da parte della sua squadra contro l’Australia nell’esordio Mondiale “Non è stata per nulla facile ma vincere la prima partita è molto importante. E’ stata una gara molto complicata contro una squadra che ci ha dato filo da torcere”. Sono le parole del ct della Francia, Didier Deschamps, dopo la sofferta vittoria all’esordio ai ...

Gruppo C - Francia-Australia 2-1 : carambola di Pogba - sorride Deschamps : KAZAN , Russia, - Tre punti grazie... alla tecnologia. La Francia batte l'Australia 2-1 nel primo match del Gruppo C con le reti di Griezmann su rigore , concesso col Var, e di Pogba , convalidato ...

Mondiali Russia 2018 - la Francia vince ma non convince affatto : il fantasma Pogba e le scelte di Deschamps nel mirino! : Una Francia non all’altezza del proprio blasone all’esordio a Russia 2018, il Mondiale della compagine transalpina parte tra le critiche La Francia ha deluso, anche molto. Quest’oggi i “galletti” hanno esordito a Russia 2018 contro l’Australia, in una gara davvero pessima, nonostante la vittoria per 2-1. Deludente la prestazione nel complesso, ma scendendo nello specifico sono state molte le cose che non hanno ...

Mondiali - Deschamps : “la Francia deve solo vincere” : “Dobbiamo dare il massimo, scendere in campo con gioia, ma anche con la consapevolezza di avere svolto un buon lavoro di preparazione a questo Mondiale. Dobbiamo sforzarci di rendere la Francia più competitiva possibile in questo torneo”. Così Didier Deschamps presenta la sfida inaugurale dei ‘Bleus’ che oggi, alle 12 italiane, affronteranno l’Australia sul terreno della Kazan arena. E’ il primo match del ...

Francia-Australia - Mondiali 2018 : i transalpini di Deschamps vogliono vincere e convincere. Socceroos costretti all’impresa : Quest’oggi alle 12.00, alla Kazan Arena, la Francia di Didier Deschamps farà il proprio esordio contro l’Australia in questa rassegna iridata 2018, nella prima partita del girone C, e le attese su quello che sapranno fare i transalpini sono molte. Finalista due anni fa ai Campionati Europei casalinghi, quella d’Oltralpe è attualmente una delle Nazionali di calcio più ricche di talenti. Dopo l’era di Zidane, che ha portato i ...

Francia-Australia - Deschamps : 'Griezmann resta all'Atletico? Buon per noi' : "Il fatto che abbia deciso è una cosa Buona per noi " ha dichiarato Didier Deschamps alla vigilia della sfida con l'Australia " La fedeltà all'Atletico e la mente libera per la Coppa del Mondo sono ...

Russia 2018 : il presidente della Federcalcio della Francia conferma Deschamps : Didier Deschamps continuerà ad essere l’allenatore della Francia indipendentemente dai risultati della Coppa del Mondo che inizia oggi. Lo ha dichiarato Noël Le Graët, presidente della Federcalcio francese. “Un allenatore deve essere supportato”, ha detto Le Graët. “Didier merita il più profondo rispetto, non c’è nessuna linea negativa nel suo contratto, ha un contratto fino al 2020, intendo che deve essere ...

Francia - Deschamps : 'Un Mondiale senza l'Italia è triste' : Sull' assenza dell'Italia dalla Coppa del Mondo, il ct francese ha detto: 'Certo che l'obiettivo di Roberto Mancini di domani non è lo stesso del mio. Sta preparando cosa succederà dopo. Un Mondiale ...

Francia - Deschamps : 'Resto sereno anche ora che Zidane è libero' : Mi conoscete, la mia energia è focalizzata alla Coppa del Mondo. Ci sarà poi un dopo Mondiale e lì si vedrà. Non sarò io a consegnare eventualmente le chiavi della Francia a Zidane - aggiunge ...