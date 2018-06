Déraciné | Hidetaka Miyazaki spiega l' espansione di From Software verso la VR e i punti in

eurogamer

: Hidetaka Miyazaki di From Software ci parla del progetto per PlayStation VR #Déraciné. - Eurogamer_it : Hidetaka Miyazaki di From Software ci parla del progetto per PlayStation VR #Déraciné. - Ahytys : RT @PlayStationIT: Hidetaka Miyazaki offre nuovi dettagli su #Déraciné, la sua nuova e affascinante avventura per #PSVR! - parliamodivg : ?? un cambio quasi radicale. -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Uno dei più sorprendenti annunci nel corso dell'E3 di PlayStation della scorsa settimana è stato, un nuovo gioco di avventura per PlayStation VR di, studio conosciuto per il suo lavoro alla serie Dark Souls. In un'intervista con il presidente, pubblicata su PlayStation Blog, si svela qualche dettaglio in più sul gioco.Durante l'intervista,-san hato come lo studio voleva espandersi nella VR, ma, allo stesso tempo, voleva anche affrontare un gioco di avventura che richiamava le radici di:"In primo luogo, come sviluppatori, sapevamo che dovevamo essere al passo con ciò che stava accadendo nello spazio VR".Read more…