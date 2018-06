Deferimento Parma | arriva la risposta del club emiliano

sportfair

: #UltimOra #ANSA #Parma verso deferimento per tentato illecito Questa l'accusa della procura #FIGC #SkySport - SkySport : #UltimOra #ANSA #Parma verso deferimento per tentato illecito Questa l'accusa della procura #FIGC #SkySport - Eurosport_IT : Il Parma va verso il deferimento per il caso degli SMS di Calaiò e Ceravolo... ?? Promozione a rischio? ?… - RaiSport : ?? #Parma verso il #deferimento: a rischio la permanenza in #SerieA -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Ilrisponde alle accuse avanzate dalla Procura Federale, accuse che hanno portato aldel“Non abbiamo ancora ricevuto nulla in merito al. Lo abbiamo appreso dai mezzi di informazione e questo lo trovo scandaloso, prima sarebbe stato corretto informarci. In ogni caso noi eravamo e restiamo assolutamente tranquilli”. L’amministratore delegato del, Luca Carra, commenta così all’Adnkronos la notizia delin arrivo per ile i suoi due giocatori Emanuele Calaiò e Fabio Ceravolo, un caso che mette a rischio la promozione in serie A della formazione emiliana. “Se andremo a processo ci difenderemo -aggiunge il dirigente delgialloblù-, e siamo convinti che dimostreremo la nostra innocenza”. (Aip/AdnKronos) L'articololadel...