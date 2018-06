DEF | risoluzione contro aumento IVA e accise benzina

DEF - le Camere approvano la risoluzione M5s-Lega : “Più flessibilità ed evitare aumento Iva” : I due rami del Parlamento hanno approvato la risoluzione proposta da M5s e Lega al Def, il Documento di economia e finanza. La maggioranza chiede al governo di evitare l'aumento dell'Iva e di garantire maggiore flessibilità, cercando di far slittare di un anno il pareggio di bilancio, previsto per il 2020.Continua a leggere

DEF - Senato : ok risoluzione maggioranza : 18.32 Via libera dell'Aula del Senato alla risoluzione di maggioranza Lega-M5S che impegna il governo a disinnescare le clausole di salvaguardia con l'aumento dell'Iva e delle accise, che l' anno prossimo valgono 12,4 miliardi, e a rivedere "in tempi brevi" i saldi di bilancio del triennio 2019-2021, puntando su una maggiore flessibilità sui conti. I voti a favore sono stati 166, i contrari 127e sei gli astenuti. In precedenza anche il via ...

"Più flessibilità dall'Ue - rivedere i saldi del 2019-2021". Risoluzione di maggioranza sul DEF : Più flessibilità, rivedere i saldi, evitare l'aumento dell'Iva e delle accise, più investimenti pubblici, riduzione della pressione fiscale, sostegno ai redditi più bassi. Queste le linee guida della Risoluzione di maggioranza sul Def.La maggioranza impegna il governo "a riconsiderare in tempi brevi il quadro di finanza pubblica nel rispetto degli impegni europei per quanto riguarda i saldi di bilancio del triennio ...

Più flessibilità dall'Europa. Nella risoluzione sul DEF l'ipotesi di rinviare il pareggio di bilancio al 2021 : Avviare un dialogo con l'Europa per rivedere il percorso di riduzione del deficit nel triennio 2019-2021 con l'obiettivo, non esplicito, di rinviare al 2021 il pareggio di bilancio, previsto ora nel 2020 dal quadro tendenziale. È la formula - rivelata dall'Agi - con cui la maggioranza impegna il governo a chiedere maggiori spazi di flessibilità alla Ue, "nel rispetto degli impegni europei", Nella bozza di risoluzione sul Def che ...

Stop a aumento Iva - rispetto degli impegni Ue - tener fede al contratto : Governo al lavoro su risoluzione al DEF : La bozza del documento spunta poche ore dopo il vertice che a Palazzo Chigi ha ospitato il primo confronto fra il presidente del consiglio, il vicepremier Luigi Di Maio, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, quello degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e il titolare degli Affari europei Paolo Savona

Castelli : 'Sul DEF risoluzione M5S-Lega' : La maggioranza gialloverde avanza. 'Puntiamo a portare in Aula una risoluzione con pochi punti ma che sia il più possibile condivisa anche dagli altri gruppi, 'accoglientè, nello stesso spirito con ...

DEF - verso risoluzione condivisa su stop agli aumenti Iva. In commissione sì di Lega e M5s - Pd astenuto e FI contraria : La commissione speciale della della Camera ha dato via libera al Documento di economia e finanza del governo Gentiloni. La relazione al documento presentata dalla relatrice Laura Castelli (M5S), che la prossima settimana sarà in aula, ha ottenuto il voto favorevole dei pentastellati e della Lega, mentre il Pd si è astenuto e Forza Italia ha votato contro. Tra i contenuti c’è, come primo punto fermo, la necessità di evitare gli aumenti ...