Def - CONTRATTI - SOGNI/ Così Tria riporta Lega e M5s sulla terra : DEF, Tria vuole ridurre il debito e chiede coperture adeguate sulle riforme. La crescita rallenta ma si può rilanciare con i fondi Ue.

Def - le Camere approvano la risoluzione M5s-Lega : “Più flessibilità ed evitare aumento Iva” : I due rami del Parlamento hanno approvato la risoluzione proposta da M5s e Lega al Def, il Documento di economia e finanza. La maggioranza chiede al governo di evitare l'aumento dell'Iva e di garantire maggiore flessibilità, cercando di far slittare di un anno il pareggio di bilancio, previsto per il 2020.Continua a leggere

Def - M5S chiede flessibilità all'Europa. Tria : no aggravi per la finanza pubblica : Messi, dunque, nero su bianco i desiderata di Lega e M5s per quanto riguarda il Documento di economia e finanza. Nella risoluzione sul Def portata in Aula dal relatore M5s, Federico d'Incà, si ...

Iva - Europa e pareggio di bilancio : cosa c'è nel Def M5s-Lega : La rimodulazione del rapporto deficit/Pil 'Può darsi che ci sia una rimodulazione' del rapporto deficit/Pil, ha sottolineato il viceministro all'Economia, Massimo Garavaglia, intervenendo a Circo ...

Migranti - Deficit - contanti e giustizia. Tutti gli scogli dell’alleanza Lega-M5S : Se si guarda a queste prime due settimane di governo è indubbio che, dalla gestione della vicenda “Aquarius” al successo alle amministrative, sia stato Matteo Salvini a imporsi...

Giovanni Tria - il ministro dell'Economia allo scoperto : Deficit - euro e grandi opere - schiaffi a Lega e M5s : Ridurre il debito pubblico , niente deficit , no all' uscita dall'euro e sì alle grandi opere . Il ministro dell'Economia Giovanni Tria parla per la prima volta, intervistato dal Corriere della Sera , e il suo profilo da tecnico sembra cozzare nettamente con le promesse e i toni , elettorali, di chi sostiene il ...

Morgan Stanley conferma che la strategia economica di M5S+Lega ridurrà il debito - sempre che non si sfori troppo il Deficit - : allora ... : ... ossia sforando Maastricht La conseguenze della prima e seconda opzione saranno: tasse alzate : lento degrado e crollo a termine dell'economia italiana, con svendita assets italiaci a basso prezzo e ...

ALBERTO BAGNAI - "FLAT TAX : 2019 IMPRESE - 2020 FAMIGLIE"/ Governo M5s-Lega : "Deficit - parità di trattamento" : ALBERTO BAGNAI, "flat tax, 2019 IMPRESE e 2020 famiglie": Governo M5s-Lega, l'economista del Carroccio ha parlato della tassa piatta e di quando verrà introdotta(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 15:51:00 GMT)

M5s. Franco (Corriere) a Di Battista : “Deriva estremistica nel movimento”. “Dosi le parole - Definizione ingiusta” : “Partirò domani per la California con la mia famiglia e tornerò a fare il mio lavoro: fare reportage e inchieste giornalistiche, studiare idee innovative magari da portare qui in Italia. Io gli scatoloni li ho fatti sul serio, non come Franceschini“. Sono le parole dell’ex parlamentare del M5s, Alessandro Di Battista, ospite di Otto e Mezzo, su La7. L’ex deputato annuncia un suo rientro dagli Usa in Italia in caso di ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Gli “appunti” di Ue e Def per Lega e M5s (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 21 maggio. Le indicazioni dell’Ue e del Def sulla spesa PENSIONIstica. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 05:54:00 GMT)

Pensioni : Quota 100 e Opzione donna nel contratto Definitivo M5s-Lega - le novità Video : Ecco cosa prevede in materia di riforma Pensioni il contratto di governo giallo-verde, nella sua versione definitiva sottoposta al voto sulla piattaforma Rousseau del Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio. Di certo si parla di superamento della legge Fornero gia' nel titolo del paragrafo dedicato alla previdenza. Di certo c’è anche la Quota 100: in pratica per andare in pensione si devono sommare eta' anagrafica e anzianita' contributiva e ...

Contratto di governo in Pdf - il testo Definitivo di Lega-M5s : Scompaiono le proposte-bomba su uscita dall'euro e cancellazione di parte del debito pubblico governo, i paletti del Colle: Esteri e Tesoro ai tecnici governo Lega-M5s, i quattro punti critici del ...

Lega-M5s - il contratto Definitivo : sul reddito di cittadinanza trionfa Matteo Salvini. Ecco cosa sparisce : Ecco il contratto definitivo, l'intesa punto per punto tra Lega e M5s per il prossimo governo. Composto di 58 pagine e 30 punti, potete cliccare qui per scaricarlo e leggerlo . Rispetto alle versioni ...