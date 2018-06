: Dazi,Ue:contromisure scattano venerdì - TelevideoRai101 : Dazi,Ue:contromisure scattano venerdì - DarkMatterMario : RT @CretellaRoberta: Dazi:Ue,contromisure scattano da venerdì: Riguarderanno subito elenco prodotti del valore di 2,8 mld euro https://t.co… - NewsTG_ : #ULTIMORA DAZI USA: Ue: Le nostre contromisure scattano da venerdì -

"La Commissione europe ha adottato oggi il regolamento che istituisce ledell'Ue in risposta aistatunitensi su acciaio e alluminio. Le misure riguarderanno immediatamente un elenco di prodotti del valore di 2,8 mld di euro ed entreranno in vigore22 giugno". Lo riferisce l'esecutivo europeo. "Non volevamo trovarci in questa posizione,ma la decisione unilaterale e ingiustificata degli Usa di imporresu acciaio e alluminio all'Ue" non ci lascia scelta,dice Cecilia Malmstroem.(Di mercoledì 20 giugno 2018)